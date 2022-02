Tra i contorni più semplici e sfiziosi da poter preparare anche in poco tempo troviamo sicuramente gli involtini. Oltre alla praticità, con questo piatto possiamo letteralmente dare libero sfogo alla fantasia utilizzando qualsiasi ingrediente possibile ed immaginabile.

Un vero e proprio classico sono, ad esempio, gli involtini di carne che possiamo farcire in tantissimi modi. Tuttavia, la carne non piace a tutti o, comunque, non sarebbe un alimento da consumare troppo spesso.

Per questo motivo, nelle prossime righe, sveleremo 3 ottime preparazioni che non prevedono l’utilizzo di questo ingrediente.

Partiamo dal pesce

Un ottimo modo per realizzare degli involtini, senza utilizzare la carne, è quello di sfruttare il pesce.

In questo caso, vedremo come utilizzare dei gustosissimi filetti di platessa da farcire con un ripieno davvero delizioso. Per farlo, ci basterà sminuzzare aglio, capperi, olive e pomodori e mischiarli insieme al pangrattato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, insaporiamo con qualche fogliolina di basilico e del peperoncino, per chi ne è amante.

A questo punto, versiamo le porzioni di ripieno su ogni filetto di platessa, arrotoliamo e chiudiamo con uno stecchino. Cospargiamo di olio, aromi e spezie la parte esterna degli involtini ed adagiamoli su una teglia con carta forno. Ora, spolveriamo anche altro pangrattato ed inforniamo a 180 gradi per 15 minuti.

Quindi al posto dei soliti involtini di carne, ecco 3 ricette super golose da proporre come contorno. Scopriamo le ultime 2

Oltre al pesce, un ottimo modo per rimpiazzare la carne è quello di realizzare degli involtini alle verdure.

In altre occasioni, abbiamo già visto come preparare dei deliziosi involtini di verza, ma in questa ricetta sfrutteremo le zucchine.

Una volta lavate 2 zucchine, eliminiamo le estremità e poi dividiamole a metà. Fatto ciò, tagliamole a fette sottili (circa 2 millimetri) dal lato lungo, irroriamole con olio EVO e cuociamole velocemente da entrambi i lati su una piastra. Una volta finito, in una ciotola versiamo la feta e riduciamola in poltiglia con una forchetta. Spolveriamo un po’ di pepe, versiamo i pomodori secchi sminuzzati e mescoliamo bene. Adagiamo il composto ottenuto sulle fette di zucchine, aggiungiamo qualche fogliolina di rucola ed arrotoliamo.

Una ricetta orientale

Sfruttando ancora una volta le verdure, possiamo preparare un piatto che solitamente si mangia come antipasto nei ristoranti cinesi o giapponesi. Stiamo parlando degli involtini di primavera, da realizzare con la pasta fillo.

Innanzitutto occupiamoci delle verdure, lavando e grattugiando una zucchina, 3 carote e lo zenzero. Dopo di che, tagliamo a listarelle la verza e facciamo soffriggere il tutto con un filo d’olio EVO ed aglio.

Dopo 10 minuti a fuoco ben sostenuto, sfumiamo con 40 grammi di salsa di soia ed aggiungiamo i germogli di soia. Una volta tolti dal fuoco, ricaviamo dei rettangoli di pasta fillo e farciamoli con le verdure. Chiudiamo quindi la pasta e, per sigillarla, utilizziamo una specie di colla realizzata in una ciotola con un cucchiaino di farina ed un cucchiaio di acqua. Cuociamo in forno per 10 minuti a 250 gradi e siamo pronti per servire. Quindi, ecco come sfruttare il pesce e le verdure, al posto dei soliti involtini di carne, senza rinunciare al gusto ed alla praticità.