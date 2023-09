Maire Tecnimont è il titolo più shortato del Ftse Mib. Ciò vuol dire che il saldo netto tra le posizioni rialziste e quelle ribassiste è negativo. Ovvero, le posizioni al ribasso sono superiori a quelle al rialzo. Niente di drammatico, stiamo parlando di un 3% circa, ma in ogni caso potrebbe essere significativo. Detto questo, è possibile guadagnare soldi con il titolo più shortato del Ftse Mib? La risposta nel prosieguo dell’articolo.

Le raccomandazioni degli analisti

Nonostante il titolo sia dominato dagli investitori che hanno una visione ribassista, gli analisti hanno una visione positiva sul titolo. Come si vede dalla figura mostrata qui di seguito, infatti, il target di prezzo a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 28%. Da notare che anche nello scenario più pessimistico la sottovalutazione è superiore al 10%.

La raccomandazioni media, invece, è Compra.

Il rendimento del dividendo di Maire Tecnimont

Negli ultimi tre anni le azioni Maire Tecnimont hanno distribuito il dividendo, ma con il rendimento in caso. Si è passati, infatti, dal 6,37% del bilancio 2020 al 4% del 2022. In generale, però, si nota una diminuzione del pay out. Quasi come se la società abbia voluto tenere fieno in cascina qualora si dovessero ripresentare gravi criticità come nel 2020 e nel 2022..

Guadagnare soldi con il titolo più shortato del Ftse Mib, come fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 11 settembre a quota 3,798 €, in rialzo del 4,00% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista e ha avuto enorme beneficio dalla chiusura dell’11 settembre. Tuttavia non bisogna cantare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno per affrontare un’importantissima area di resistenza a 3,84 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire uno sviluppo del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,616 €.

