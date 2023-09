La ricetta salvacena con i peperoni avanzati di Benedetta Parodi e 2 idee economiche e facili per non spendere troppo

Sono economici e gustosi, ma come utilizzare i peperoni avanzati? Ecco l’idea della Parodi più altre 2 semplici e veloci anti-spreco.

È tempo di raccogliere e gustare gli ultimi peperoni di stagione, soprattutto nelle zone più a nord dell’Italia, dove il freddo arriva prima. Per farne scorta molti amano preparare delle conserve, o congelarli cotti e conservarli in sacchetti appositi in freezer, per consumarli entro 6 mesi. Generalmente sono economici, li troviamo in vendita, al Kg, intorno ai 3 euro, una quantità abbondante che serve a cucinare più piatti nell’arco della settimana. Inoltre, sono ortaggi perfetti per realizzare ricette di recupero quando avanzano e si conservano più giorni in frigorifero. Può capitare di comprarli in abbondanza e cucinarli in una sola volta, e di non riuscire a mangiali con tutta la famiglia in un solo pasto. Quindi, come evitare di sprecare soldi e cibo, riutilizzando gli avanzi?

La ricetta salvacena con i peperoni avanzati di Benedetta Parodi, è veloce e costa poco

In tanti conoscono il famoso programma televisivo culinario “I menù di Benedetta”, dove la bravissima Parodi propone sempre nuove ricette, insieme anche ad ospiti speciali. La conduttrice prepara diversi piatti con le proprie mani, spiegando ogni passaggio. Poi, in ogni puntata, Benedetta si dedica al noto momento “salvacena”, dove in soli 15 minuti deve cucinare un piatto veloce per la famiglia.

Benedetta Parodi-Foto da imagoeconomicaQualche anno fa una deliziosa vellutata di peperoni alternativa, usando proprio quelli grigliati avanzati, che lei accompagna con crostini e una bagna cauda semplificata. Quindi mette in una pentola i peperoni grigliati tagliati, acqua e dado, o brodo vegetale, paprika sale, olio e un pugno di semolino. Appena i peperoni saranno cotti frulliamo e serviamo con mandorle. Oltre la ricetta salvacena con i peperoni avanzati di Benedetta Parodi potremmo preparare anche degli sfiziosi involtini. Per ogni peperone grigliato, di media dimensione, potremo ricavare circa 8 strisce. In ognuna mettiamo dei pezzi di prosciutto e mozzarella per pizza, sale, pepe e un filo d’olio. Arrotoliamoli, passiamoli nel pangrattato e disponiamoli in una teglia foderata con carta forno e inforniamo per 10 minuti a 180 gradi e serviamo.

Come riutilizzare quelli crudi

Se ad avanzare sono quelli crudi, in pochi minuti potremo mettere in tavola un colorato piatto di spaghetti di riso saltati con verdure miste. Mettiamo ammollo nell’acqua calda gli spaghetti per qualche minuto, nel frattempo saltiamo in padella peperoni, carote e cipolle tagliati a striscioline. Aggiungiamo gli spaghetti e versiamo della salsa di soia a piacere, amalgamiamo per qualche minuto e saranno pronti.

