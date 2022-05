L’obiettivo di molte persone è riuscire a portarsi a casa uno stipendio più o meno fisso. L’ideale sarebbe riuscire a trovare una fonte di guadagno che possa consentire una vita dignitosa. Tante persone, con la pandemia, hanno scoperto quanto può essere valido lo smartworking. Non solo: lo sviluppo tecnologico ha portato sempre più persone verso quelli che vengono definiti come “guadagni collaterali”. In cosa consistono questi introiti? Semplicemente in attività secondarie, che non riguardano necessariamente il proprio lavoro principale ma con le quali si può arrotondare un po’. La diffusione di Internet e di diversi servizi online sta consentendo addirittura di guadagnare online semplicemente ascoltando nuove canzoni.

Potrebbe sembrare assurdo, infatti, ma la verità è che ci sono tantissimi servizi online che consentono di guadagnare soldi semplicemente svolgendo attività molto semplici ma necessarie a diverse aziende. Una di queste è, appunto, ascoltare e recensire nuove canzoni proposte da artisti emergenti. Si tratta, a tutti gli effetti, di una ricerca di marketing. I partecipanti ascoltano la musica proposta da queste piattaforme e scrivono poi una recensione di questi brani. Alle aziende e soprattutto alle case di produzione discografica occorrono questo tipo di informazioni, che servono per capire come si muove il trend di gradimento del pubblico.

Guadagnare online semplicemente ascoltando nuove canzoni è possibile grazie a questi servizi rivoluzionari che pagherebbero anche 12 euro a brano

Vedere per credere: basta andare su siti come PlaylistPush per rendersi conto che questa realtà è assolutamente valida. Si può partecipare sia come artista sia come revisore. Il sito offre pagamento istantaneo a richiesta fino a 12 dollari per recensione. Insomma, più o meno 12 euro a brano ascoltato e recensito. Chi partecipa al programma, appunto, come revisore deve di solito dimostrare di possedere una playlist con follower reali su Spotify, YouTube Music o Apple Music. Questo requisito viene richiesto perché parte del “lavoro” sta poi nel promuovere la musica che più è piaciuta. Come? Semplicemente aggiungendo tali brani alle proprie playlist pubbliche. In questo modo, le canzoni avranno più visualizzazioni e ascolti e si aiuterà l’artista a crescere.

Ecco perché si viene pagati per questo tipo di servizio. Non ci sarebbero rischi particolari nel partecipare a questo tipo di progetti perché, di fatto, si sta lavorando per loro. Sui siti di promozione di questo tipo, di norma, è presente una dettagliata lista di domande frequenti che servono a togliere ogni dubbio sul funzionamento del servizio. Attenzione soprattutto alle modalità di pagamento e all’inserimento dei dati personali. Partecipare a queste iniziative può essere molto remunerativo, ma bisogna stare attenti a non incappare in truffe. Meglio leggere attentamente le recensioni online che parlano dei siti che interessano ed evitare di lasciarsi abbindolare da promesse facili.

Approfondimento

Come guadagnare soldi online con alcuni consigli utili per lavorare da casa nel 2022 in maniera facile e veloce