Chi è il buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è una figura storica della società.

È quell’uomo considerato di alto rigore, lealtà, onestà, impegno, determinazione, cura e dedizione per la famiglia.

Un uomo di alta considerazione e stima sociale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ne consegue che il buon padre di famiglia rappresenta un criterio oggettivo, generale e astratto di valutazione di un comportamento. Un metro di valutazione di una condotta

La diligenza del buon padre di famiglia

Diligente come il buon padre di famiglia è chi esegue la prestazione cui è obbligato per contratto o per vicende di altra natura, con livello di rigore, impegno, correttezza, cura, lealtà che si possa pretendere ed attribuire ad un uomo medio.

Un livello, dunque, di diligenza non straordinario ed eccezionale bensì di medio livello, proprio di un uomo normale.

Il buon padre di famiglia può definirsi, dunque, come un canone di riferimento oggettivo, avente funzione di misurazione della qualità di condotta assunta dall’uomo medio normale, nell’ambito dei rapporti di natura contrattuale o di altra differente natura.

L’importanza della diligenza del buon padre di famiglia è rimarcata anche nella sfera dell’adempimento delle obbligazioni.

Una qualità di condotta che il debitore è tenuto ad osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni, siano esse di natura contrattuale o derivanti atto illecito , è l’onestà e la correttezza.

Una definizione precisa la ritroviamo su Wikipedia

Ecco perché lo Stato dovrebbe adottare la diligenza del buon padre di famiglia

Nei rapporti e nei comportamenti non conta o almeno non dovrebbe contare quello che si dice ma quello che si fa.

Non sempre lo stato è rispettoso di tale principio anzi molto spesso disattende ai propri doveri, proprio in violazione di tale principio di diligenza del buon padre di famiglia.

La conseguenza grave è che il cittadino, non avendo come modello quello del buon padre di famiglia, è incentivato ad adottare comportamenti non consoni.

Ecco perché lo Stato dovrebbe adottare la diligenza del buon padre di famiglia.

Come esperti di Fisco ed Economia di ProiezionidiBorsa suggeriamo ad ognuno di noi di adottare in ogni occasione la diligenza del buon padre di famiglia.

Seguendo tale consiglio, tutti noi, che siamo lo Stato, con tale comportamento contribuiremmo affinché lo stesso stato faccia proprio il principio della diligenza del buon padre di famiglia come esempio per tutti i cittadini .

Approfondimento

Cosa devi sapere su CRIF e CR tra differenze e trucchi