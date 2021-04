Sempre più persone per motivi di studio o di lavoro sono costrette a usare il computer portatile fuori casa. Il PC portatile o laptop è uno strumento molto comodo e maneggevole, ma ha il grosso problema della batteria. Per quanto le batterie di ultima generazione siano leggere ed efficienti, la loro autonomia è limitata e hanno bisogno di essere attaccati alla corrente elettrica dopo poche ore.

Se siamo in un a situazione in cui non è possibile ricaricare il pc come facciamo? Oggi vogliamo svelare che grazie a questo semplicissimo trucco la batteria del computer portatile durerà quasi all’infinito.

Il trucco per una lunga efficienza

Sicuramente ognuno di noi si è trovato nella spiacevole situazione in cui la batteria stava finendo e il computer stava per spegnersi. Ma ora grazie alla moderna tecnologia c’è una soluzione a questo problema e oggi vogliamo parlarne.

Grazie alle efficientissime batterie ricaricabili portatili, che sono leggere e hanno una potenza elevata, possiamo portare in borsa un dispositivo in grado di ricaricare alcune volte il PC. In questo modo saremo autosufficienti durante tutto il giorno, persino nei giorni più concitati.

Grazie a questo semplicissimo trucco la batteria del computer portatile durerà quasi all’infinito

Se vogliamo acquistare una powerbank per computer dobbiamo controllare alcune caratteristiche specifiche. Non tutte quelle che funzionano coi cellulari possono andar bene coi PC.

Dobbiamo innanzitutto controllare che la tensione sia la stessa, altrimenti potrebbero esserci danni irreversibili al nostro computer. Poi dobbiamo verificare che le porte di uscita del PC siano compatibili a quelle della powerbank, altrimenti non potremo usarla.

Perché la nostra powerbank sia adeguata dobbiamo sceglierla a partire dai 25000mAh, ovvero milliampereora. Più i mAh sono alti più ricariche potremo effettuare con la stesa batteria portatile.

Ora che conosciamo questo trucco sarà semplicissimo usare l computer in viaggio e riusciremo a “sopravvivere” anche senza prese di corrente.

Consigliamo sempre di ricordarsi di gestire bene le ricariche e di evitare ricariche a singhiozzo che finiscono col rovinare le batterie.