La primavera ci regala fiori e piante meravigliose. Le giornate si allungano e le temperature si alzano, ma purtroppo è anche la stagione che segna l’arrivo dei pollini. Sebbene siano completamente innocui per qualcuno, per altri sono causa di malessere. Il modo migliore per non patirne gli effetti è innanzitutto cercare di tenerli il più lontano possibile dall’ambiente domestico. Per farlo è necessario pulire a dovere la nostra casa ed oggi con questo articolo vogliamo dare alcuni pratici consigli. Non è mai stato così semplice eliminare il polline in casa e sui vestiti con questi straordinari ed infallibili metodi: scopriamoli insieme.

Cos’è il polline?

Il polline è una particolare polvere prodotta dalle piante spermatofite, queste lo utilizzano per riprodursi. Inoltre, le api lo raccolgono dai fiori servendosene per produrre cibo e nutrimento. Molte persone possono sviluppare allergie nei confronti di questa sostanza. L’allergia, infatti, è una risposta del nostro sistema immunitario. I sintomi più comuni di questo disturbo sono congestione nasale, rinorrea (naso che cola), prurito e lacrimazione degli occhi, irritazione delle mucose, tosse e persino asma. Trattandosi di un disturbo piuttosto fastidioso, oggi cerchiamo di dare dei consigli per tenere il più lontano possibile i pollini dalle nostre case. Infatti, non è mai stato così semplice eliminare il polline in casa e sui vestiti con questi straordinari ed infallibili metodi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Polline sui vestiti

È importante rimuovere i pollini dai vestiti perché essi possono lasciare delle macchie. Per farlo, è importante evitare di strofinare il capo con le mani. Questo perché la pelle contiene degli oli che fanno attaccare ancora di più i pollini alle fibre dei tessuti peggiorando la situazione. Prendiamo piuttosto un pezzetto di scotch e aiutiamoci con esso per rimuovere i residui. In caso di macchie, invece, possiamo stendere l’indumento al sole: questo farà seccare il polline che in questo modo verrà via facilmente.

Sulle superfici

Per tenere lontano il polline dalle superfici è importante essere costanti e pulire con attenzione. Infatti, se lo faremo quotidianamente, il polline si depositerà in minore quantità. La Redazione consiglia di usare un panno inumidito con acqua e un detergente neutro e passarlo su mobili, davanzali e pavimenti di casa. In questo modo potremo tenere lontano il polline in maniera semplice e veloce.

Approfondimento

Anche se non si vede questo è il posto dove si accumula più polvere in tutte le case.