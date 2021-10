Nell’arco di pochi anni un’applicazione utile e comoda è entrata nelle nostre vite ed è diventata praticamente indispensabile. Stiamo parlando, ovviamente, di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica per smartphone al momento più popolare in Italia. WhatsApp è usata davvero da tutti, giovani e non giovani, per motivi professionali e tra amici.

Uno strumento molto usato in WhatsApp sono i gruppi, che ci danno la possibilità di comunicare simultaneamente con più persone. Opzione molto utile, in alcuni casi però i gruppi possono farci perdere molto tempo con contenuti che non ci interessano. Oggi, perciò, vedremo in che modo grazie a questa funzione WhatsApp che in pochi conoscono non ci aggiungeranno più a gruppi indesiderati.

Basta spam e messaggi indesiderati in pochi secondi

I gruppi WhatsApp sono il tipico esempio di strumento che può essere molto utile, ma a volte addirittura “dannoso”. Può tenerci in contatto con un gruppo di persone e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni, ma dall’altra può anche essere fonte di ansie, stress e litigi. Se riceviamo molti messaggi, tendiamo a perdere le informazioni che magari sono importanti.

Moltissimi gruppi a cui ci hanno aggiunti non sono utili e ci riempiono di notifiche indesiderate. Pensiamo ai gruppi commerciali, tramite cui vogliono venderci prodotti, o gli innumerevoli gruppi di genitori, condomini, vicini di casa e parenti vari. Ovviamente, può essere uno strumento utile, ma in certi casi succede che ci aggiungano a gruppi senza chiederci il permesso: ciò non accadrà più se seguiremo questo consiglio.

Grazie a questa funzione WhatsApp che in pochi conoscono non ci aggiungeranno più a gruppi indesiderati

Se vogliamo liberarci dalla piaga dei gruppi WhatsApp, dobbiamo semplicemente aprire le impostazioni, cliccando sull’icona dell’ingranaggio sia dello smartphone.

Andiamo sulle impostazioni specifiche di WhatsApp e schiacciamo sulla scritta “Privacy”. Ora ci apparirà la dicitura “Gruppi” e dovremo cliccarci sopra. Si aprirà, quindi, una schermata in cui si potrà scegliere “chi può aggiungermi ai gruppi”. Dobbiamo aprire la pagina e schiacciare “Escludi contatti” e selezionare tutti i contatti presenti in rubrica.

In questo modo avremo impossibilitato tutti i nostri contatti ad aggiungerci a qualunque gruppo WhatsApp. Ovviamente, possiamo decidere di escludere solo alcuni contatti, magari quelli che sono soliti aggiungerci a gruppi indesiderati. In questo modo non ci troveremo più in situazioni imbarazzanti ed indesiderate e non dovremo bloccare contatti e silenziare gruppi.

Se siamo soliti aggiungere i nostri contatti a dei gruppi WhatsApp dobbiamo fare molta attenzione, perché potremmo commettere questo reato.