Il cioccolato è uno degli alimenti più gustosi che ci siano. Nelle sue mille varianti, raccoglie consensi tra grandi e piccini. Si possono preparare moltissimi dolci appetitosi. Lettura, cinema e musica hanno dedicato fiumi di parole alla sua bontà. Per alcuni è un vizio, per altri un piacevole vezzo. Ognuno di noi, almeno una volta lo ha mangiato. Pochissimi si sono fermati lì.

Proporre una ricetta come la seguente è un inevitabile invito a peccare di gola. Perché il salame al cioccolato è uno di quei dolci a cui nessuno può dire di no. Andiamo a vedere quali ingredienti servono per prepararlo e come renderlo speciale con un tocco in più.

300 grammi di biscotti secchi;

150 grammi di burro;

100 gr di zucchero;

200 gr di cioccolato fondente;

2 uova;

2 cucchiai di alchermes.

Come preparare facilmente un appetitoso e gustosissimo salame al cioccolato con un ingrediente segreto

Trenta minuti prima di iniziare la preparazione del salame di cioccolato, tiriamo il burro fuori dal frigorifero in modo che si ammorbidisca a temperatura ambiente. Successivamente cominciamo la preparazione sbriciolando i biscotti secchi in una ciotola abbastanza capiente. Dopodiché sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente e lo mescoliamo con un cucchiaio di legno fino a che diventi cremoso e senza grumi. Poi lo lasceremo raffreddare.

Prendiamo il burro ormai ammorbidito e lavoriamolo con una spatola aggiungendo lo zucchero, le uova, il cioccolato che avevamo sciolto in precedenza. Infine aggiungiamo l’ingrediente segreto: due cucchiai di Alchermes. Il liquore di colore rosso intenso che abbiamo già visto in tutti i segreti per preparare una zuppa inglese che lascerà a bocca aperta.

Amalgamiamo il composto ottenuto e versiamolo nella ciotola in cui erano stati sbriciolati i biscotti. Mescolare molto bene il tutto. A questo punto abbiamo ottenuto l’impasto per il salame. Ora procediamo a dargli la forma che preferiamo. Possiamo decidere di farne uno molto grande, oppure fare più salamini.

Per dargli la classica forma affusolata, disponiamo l’impasto sopra della carta da forno che avremo steso sul tavolo. Cerchiamo di compattare bene e poi iniziamo ad arrotolare in modo che assume una forma il più possibile cilindrica. Avvolgiamo poi il salame ottenuto sopra un foglio di carta stagnola e riponiamolo in frigorifero per almeno tre ore. Fino a quando, cioè, si sarà indurito a sufficienza.

Come preparare facilmente un appetitoso e gustosissimo salame al cioccolato con un ingrediente segreto è pronto. Togliamolo dal frigo. Dopodiché, è possibile procedere al taglio con un classico coltello da cucina e servirlo ai nostri commensali che ne apprezzeranno tutta la morbida bontà.