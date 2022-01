Tutti noi passiamo molto tempo attaccati al telefono cellulare, sia per lavoro che per svago. Molto spesso scorriamo le notizie e usiamo i giochi senza uno scopo preciso, ma soltanto per abitudine. Ore e ore attaccati ai dispositivi ci fanno perdere molto tempo e spesso ci ritroviamo a fine giornata con la sensazione di aver sprecato molto tempo.

Oggi vedremo che non tutte le applicazioni sono inutili, ma alcune possono addirittura farci guadagnare. Alcune app ci danno addirittura la possibilità di accumulare credito in denaro da spendere online. Ad esempio, infatti, grazie a questa applicazione scaricabile su ogni cellulare potremmo guadagnare credito da spendere per i servizi di Google.

Uno scambio di competenze che conviene a tutti

I dati che noi diamo ai siti di informazione online hanno un grande valore commerciale. Quando noi navighiamo e usiamo applicazioni, stiamo comunicando preferenze e gusti ad aziende che li usano per studiarli a fini statistici.

Studiando le preferenze dei consumatori, le pubblicità verranno targetizzate e rese più efficaci, secondo le leggi del marketing. Questo ci farà comprendere come sia possibile che le nostre opinioni spesso vengano retribuite con piccole somme di denaro, perché effettivamente hanno un valore.

Per esempio, alcuni siti che si occupano di indagini di mercato e sondaggi di opinione e ci offrono ricompense in denaro se compiliamo questionari e statistiche. Oggi vogliamo parlare di un’applicazione emessa da Google che ci permette di accumulare soldi in cambio di informazioni.

Grazie a questa applicazione scaricabile su ogni cellulare potremmo guadagnare credito da spendere per i servizi di Google

Stiamo parlando di Google Opinion Rewards, un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi che consente di accumulare crediti da spendere sul Play Store semplicemente rispondendo a domande e sondaggi su argomenti vari.

Per ogni questionario completato potremo accumulare fino a 0,75 euro con cui potremo acquistare crediti Google oppure applicazioni a pagamento. Le domande a cui risponderemo saranno sui nostri gusti personali e sulle nostre abitudini, a tema di cibo e automobili, cultura e marchi. Ovviamente, i dati verranno elaborati in completo anonimato.

Dopo aver scaricato gratuitamente l’applicazione, possiamo collegare al profilo Google Play un profilo PayPal oppure una carta di credito e registrarci con i nostri dati personali. Con una frequenza settimanale riceveremo notifiche che ci avviseranno del sondaggio per noi e potremo scegliere se e quando compilarlo. Si tratta di sondaggi corti che includono un massimo di cinque domande a scelta multipla.

