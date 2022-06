Grandissima opportunità di lavoro con il nuovo avviso dell’Agenzia delle Entrate, ma attenzione a requisiti e scadenza bando vicina

Trovare lavoro o cambiarlo è sempre una sfida difficile. Sia perché, a volte, bisogna vincere dei concorsi o superare delle selezioni, sia perché occorre fare scelte oculate. L’impegno costante deve essere, però, quello di acquisire credenziali che rendano il proprio profilo ideale per le diverse opportunità che si creano. Serve, ad esempio, avere un certo standard per cogliere la grandissima opportunità di lavoro con il nuovo avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le posizioni libere

Dallo scorso 7 giugno sul sito dell’Agenzia c’è, infatti, un “avviso di disponibilità” per incarichi dirigenziali. La ricerca riguarda dei posti in posizioni dirigenziali di seconda fascia. In particolare quelle di Capo Settore gestione del personale e Capo Settore sviluppo. Il livello retributivo indicato è 1.

L’avviso sottolinea come per entrambe le posizioni sia richiesta “una spiccata attitudine al coordinamento di strutture complesse ed elevate doti relazionali”. Oltre, ovviamente, alle competenze specifiche per il ruolo che si andrà a svolgere.

Si precisa, inoltre, che a manifestare la propria disponibilità ad occupare i ruoli possono essere i dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia delle Entrate e i dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 numero 165),

“Ovvero – si precisa nell’avviso – i soggetti di cui all’articolo 19, comma 6”, con riferimento allo stesso Decreto legislativo. L’articolo in questione fa riferimento alla possibilità di conferire incarichi di questo tipo a persone di “particolare e comprovata qualificazione professionale”. Richiesta, ovviamente, la laurea specialistica o magistrale (è un requisito, unitamente ad altri, specificati nella norma).

Tuttavia, informazioni più specifiche, anche sulle modalità di partecipazione, si trovano sull’avviso. Per presentare istanza di partecipazione c’è tempo fino alle 23.59 del 17 giugno.

Si sceglieranno i candidati in base alla valutazione del curriculum, ad un eventuale colloquio individuale ed eventuali altre modalità finalizzate a valutare le competenze di chi aspira al ruolo. Il contratto avrà durata biennale.

Una procedura del settembre 2021, rivolta a dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia, per coprire le due posizioni dirigenziali non aveva avuto esito positivo. Questo perché il gruppo nominato per la valutazione delle istanze di partecipazione “non ha – si legge nell’avviso – individuato candidature idonee”. Il motivo è da ricercare nel fatto che i partecipanti non avevano profili in linea con ciò che si ricercava. O – si specifica- – ha prevalso l’esigenza di assicurare la rotazione degli incarichi e l’alternanza tra funzioni.

Questa non è ovviamente un’occasione per tutti, ma un’opportunità per chi ha i requisiti per partecipare. Anche perché si tratterebbe di un incarico che impreziosirebbe la carriera di chiunque dovesse ottenerlo. La retribuzione sarebbe, inoltre, importante.

E, a proposito di redditi e uscendo dalle questioni legate a questo avviso dell’Agenzia delle Entrate, c’è un dato che dovrebbe fare riflettere. Proprio nei giorni scorsi, infatti, i numeri Eurostat hanno rivelato che i giovani lavoratori italiani hanno un reddito al di sotto della media europea.

