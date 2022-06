Il connubio ben riuscito tra vacanze al mare e piatti a base di pesce non stupirà certamente i buongustai. Eppure, non è sempre facile riuscire a destreggiarsi in cucina senza ricadere nei soliti cliché e, soprattutto, prestando attenzione alla spesa. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire un prodotto ittico saporito e relativamente economico che potrà fare la gioia dei nostri ospiti. Infatti, non tutti lo conoscono ma questo pesce dal prezzo non esagerato e dalle ottime capacità nutrizionali è capace di stupire in cucina. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un pesce economico, sano e soprattutto povero di calorie e colesterolo

Sembra difficile da credere, ma nelle acque del nostro Paese, particolarmente in quelle al largo della Sicilia, è possibile pescare un pesce veramente interessante. Parliamo del palombo, piccolo squaletto le cui carni saporite possono fare tanto bene alla salute quanto al portafoglio. Secondo quanto riportato dal sito dell’Humanitas, infatti, sono varie le caratteristiche che rendono il palombo un esemplare decisamente interessante. Innanzitutto, risulta meno caro rispetto ad altre specie in commercio, caratteristica particolarmente importante se si tiene conto dell’inflazione e del caro bolletta. Secondariamente questo alimento si presta a varie rielaborazioni culinarie, permettendoci di sbizzarrirci in mezzo ai fornelli. Tra le ricette più interessanti troviamo il palombo in umido e al forno, come anche una gustosa preparazione alla pizzaiola. Vediamo insieme però quali sono le caratteristiche nutrizionali di questo delizioso alimento.

Non tutti lo conoscono, ma questo pesce poco costoso è prezioso e ricco di nutrienti importanti quali ferro e calcio

Il palombo è infatti povero di calorie e ricco di importanti nutrienti, tra i quali spiccano sia il calcio che il ferro, come anche il fosforo. Si tratta inoltre di un esemplare dalle carni particolarmente proteiche e, soprattutto, senza colesterolo. Tutte queste caratteristiche lo rendono perfetto sia per i più piccoli che per le persone che vogliono tenersi in linea. Inoltre, l’assenza di quest’ultimo fa in modo che possa essere consumato tranquillamente da coloro che soffrono di problemi di natura cardiovascolare. Per concludere, sembra che questo pesce non presenti delle particolari controindicazioni, né iterazioni problematiche con dei farmaci. Ovviamente è necessario fare attenzione a possibili allergie e confrontarsi sempre con il proprio medico di base se si presentano patologie particolari.

