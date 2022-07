Con le vacanze alle porte e i prezzi della benzina alle stelle, in tantissimi sono alla ricerca di un metodo semplice e comodo per risparmiare. Piuttosto che cambiare tappa, prendiamo in considerazione l’idea di viaggiare sui treni ad alta velocità. Con l’ultimissima offerta di Trenitalia è possibile ricevere uno sconto del 30% su tutti i biglietti per treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento.

Tanti vantaggi, ma occhio ai limiti

A patto di disponibilità e condizioni, l’offerta sui treni di Trenitalia non ha limiti di rotta, né tantomeno di date. È potenzialmente valida su tutti i biglietti del vettore con grandi sconti sui treni, come detto, Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Nello specifico, chi riuscirà ad approfittarne in tempo avrà un ulteriore sconto del 30% sul prezzo del biglietto in tariffa Super Economy. Quest’ultima, trattandosi della tariffa più economica offerta dalla compagnia, è soggetta ad una disponibilità ridotta dei posti. È possibile utilizzare il codice promo collegato ed avere la riduzione del prezzo solo in sua presenza.

L’offerta prevede ulteriori limiti e condizioni. È valida solo sulle soluzioni con data di viaggio dal 30 luglio 2022 al 30 settembre 2022. Inoltre, è prevista una data di scadenza, oltre la quale il codice collegato diventa inutilizzabile. Il termine ultimo per approfittare della promo è lunedì 25 luglio 2022 alle ore 15. Per prenotazioni andata e ritorno, lo sconto si applica solo sul viaggio di andata. Trenitalia specifica, poi, che per acquisti di soluzioni con più treni, la riduzione verrà applicata al treno dall’importo superiore.

Grandi sconti sui treni Frecciarossa grazie all’ultima offerta di Trenitalia

La tariffa Super Economy ha il grande vantaggio del risparmio, ma anche alcuni limiti. Non è consentito il cambio di prenotazione, né tantomeno un rimborso in caso di rinuncia al viaggio. Tuttavia, con l’opzione tiRimborso, dal costo aggiuntivo di 2 euro, è possibile riceverlo con una trattenuta del 10% fino a due giorni dalla partenza. Per utilizzare l’offerta è necessario inserire in fase di prenotazione il codice promo collegato “TUFFO22”. Ricordiamo che, per risparmiare sui treni ad alta velocità, è disponibile fino a lunedì anche la promozione di Italo Treno.

