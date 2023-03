Il Grande Fratello Vip continua a regalare forti emozioni. Nella puntata di ieri è stata eletta la prima finalista del programma. Sette i concorrenti candidati, ma uno solo si è guadagnato la finale. Nei prossimi paragrafi scopriremo chi si è aggiudicato la finale del Grande Fratello.

Il Grande Fratello Vip sta per terminare, le ultime puntate decreteranno il vincitore del programma di canale 5. Nella puntata di ieri sera, tramite televoto è stato eletto il primo finalista ufficiale. Nonostante abbia ricevuto tante nomination, questa concorrente è riuscita ad aggiudicarsi la finale. Un risultato a sorpresa per i ragazzi del Grande Fratello. Infatti questi ultimi sapevano di essere al televoto per l’eliminazione. Un piccolo inganno del conduttore che non ha svelato fino all’ultimo la realtà.

Sette i concorrenti candidati alla finale

Nella precedente puntata di giovedì, i ragazzi come di consueto si sono riuniti per votare. Ad alcuni è toccato nominare pubblicamente, altri hanno goduto della segretezza del confessionale. Tuttavia convinti di votare per l’eliminazione, i ragazzi hanno invece candidato alla finale i loro avversari. A finire al televoto Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, e Oriana Marzoli. Nonostante abbia ricevuto tante nomination, questa concorrente è riuscita a finire dritta in finale. Una scelta non tanto inaspettata per il pubblico, in quanto le classifiche di gradimento già la davano vincitrice.

Grande Fratello Vip: nonostante abbia ricevuto tante nomination, è la prima finalista ufficiale

Preparate le valigie per uscire, i ragazzi hanno affrontato la serata di ieri con l’ansia dell’eliminazione. Signorini facendo figurare un salvataggio, man mano ha escluso i ragazzi dal televoto. Rimasti in tre, Donadei, Marzoli e Fiordalisi, sono stati invitati a scoprire l’eliminazione in studio. A vincere il televoto finendo dritta in finale è stata Oriana Marzoli. La ragazza appena compreso il gioco, ha esultato urlando e saltando dalla gioia in studio. Una volta rientrati in casa i tre ragazzi, su suggerimento di Alfonso Signorini, non hanno rivelato immediatamente la realtà. Inizialmente hanno finto l’uscita di Antonella Fiordelisi e Davide Donadei. Un modo per mettere alla prova Edoardo Donnamaria, compagno della Fiordelisi nella casa, il quale non ha reagito bene. Caduto nello sconforto ha poi ritrovato ad aspettarlo Antonella fuori la porta rossa. A questo punto Signorini ha spiegato a tutti la vera situazione ed ha confermato Oriana Marzoli come finalista.

La serata non è finita, infatti anche ieri sera hanno avuto luogo le nomination. Esclusa dalla nomina Oriana tutti gli altri si sono nominati. Una candidatura all’eliminazione questa volta, che avverrà giovedì 9 marzo. Questa settimana al televoto ritroviamo Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Ancora una volta candidati all’eliminazione Donadei, Fiordelisi e Nikita. Scopriremo chi la spunterà giovedì sera con la nuova puntata del Grande Fratello Vip.