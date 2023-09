Google compie 25 anni, ecco quanto fattura all’anno il colosso del web e quanto si guadagna a lavorarci

Ieri, 27 settembre 2023, il motore di ricerca più famoso al Mondo ha festeggiato i 25 anni dalla nascita. Quali sono i suoi effettivi guadagni nell’arco di un anno? Vediamo gli incassi e qual è lo stipendio per chi ci lavora.

Chi ha avviato Google di recente, avrà notato un simpatico doodle in movimento sulla pagina home. L’animazione non è altro che un promemoria per ricordarci il compleanno del celebre motore di ricerca. Sembra passata un’eternità dal giorno in cui due giovani studenti sognavano un luogo accessibile a tutti. Eppure, a distanza di anni da quell’idea, Sergey Brin e Larry Page hanno raggiunto il traguardo ambito.

Tutto nacque all’interno di un modesto garage preso in affitto, nel lontano 1998. Quell’anno si assistette alla nascita ufficiale di Google Inc. Nel giro di pochi anni diventò il fulcro del web, facendo da contenitore per le informazioni mondiali perché tutti potessero consultarle. Nel frattempo ci furono moltissime novità introdotte, come le utilissime funzioni. Oggi Google compie 25 anni di successi, che si traducono in un fatturato di enormi proporzioni. Ma di quanto si parlerebbe nello specifico? E quanto prende un lavoratore?

Google compie 25 anni, ecco i numeri incredibili dell’azienda di Mountain View

I guadagni che finirebbero puntualmente nelle tasche di un colosso come Google sono quasi incalcolabili. Tuttavia, se fino a poco tempo fa erano segreti, ora sarebbero ufficialmente disponibili al pubblico. Come riferimento, vogliamo prendere il fatturato dell’azienda americana nei confini italiani. I bilanci di Google Italy e Google cloud Italy avrebbero svelato cifre sconvolgenti. Si parlerebbe di circa 825 milioni di euro della rivendita pubblicitaria, più altri 213 milioni per i servizi di cloud. Facendo i conti, si arriva presto a identificare l’intero incasso con oltre un miliardo di euro. E tutto questo nei soli confini nostrani.

Quanto si guadagna a lavorare per il Big Tech?

Così come è noto il fatturato, si conoscerebbero anche gli stipendi medi dei dipendenti di Google. Ovviamente, i numeri variano in base alle mansioni e agli anni d’esperienza in società. Tirando le somme, potremmo definire manager, progettisti e ideatori come le figure più pagate. Tuttavia, anche i ruoli meno retribuiti riceverebbero una paga consistente.

Per capire meglio, basti pensare che un progettista di UX design guadagnerebbe circa 23 mila euro all’anno. In generale, gli stipendi supererebbero i 10 mila euro annui. Quelli più consistenti raggiungerebbero cifre astronomiche, anche superiori ai 40 mila euro. In questi casi giocherebbero un ruolo importante l’esperienza pregressa e l’anzianità.