Con la nuova funzione di Google Chrome risolveremo finalmente un problema molto comune 

Se utilizzare un PC 30 anni fa significava usufruire di uno strumento raro e complicato, oggi è un fatto scontato e universale. Per sfruttare al massimo la tecnologia basta pochissimo. Un modo utile è sfruttare la nuova funzione proposta da Chrome.

Il popolare e utilizzatissimo motore di ricerca, infatti, conosce bene i problemi degli utenti. Uno tra i più sentiti è quello di mantenere ordine nella navigazione senza sovraccaricare la memoria e lo schermo del PC con pagine e pagine di ricerca. Quando le finestre si moltiplicano nello schermo, è impossibile destreggiarsi rapidamente. Semplicemente perdiamo sempre secondi utili ad aprire le icone di alcune pagine, scoprendo poi magari che non si tratta della pagina ricercata. Con la nuova funzione di Google Chrome risolveremo finalmente questa fastidiosissima situazione. Vediamo come.

Basta al problema delle pagine in eccesso

La nuova utilissima funzione è finalmente stata estesa dalla versione mobile di Smartphone e Tablet a quella del desktop nel nostro PC. Quale è il grande vantaggio? Quello di consentire il salvataggio della pagina che si sta consultando, per riaprirla poi in un secondo momento. Oltre a non appesantire la memoria del browser, sarà semplicissimo ritrovare la pagina che stiamo consultando all’interno della lista presente nell’elenco di lettura. Ci potremo finalmente liberare di tutte quelle fastidiose finestre che riempivano il nostro schermo. Come fare per applicare la funzione?

L’icona “elenco di lettura” è contrassegnata da un simbolo che rappresenta due piccoli rettangoli. La possiamo trovare sulla destra della barra dei preferiti. La funzione avviata dall’icona consiste nell’apertura, sul lato destro della pagina di ricerca, di un riquadro verticale, che fungerà da lista delle pagine aperte. Basterà selezionare il riquadro “aggiungi scheda corrente” per fare in modo che il link della pagina sia salvato per un secondo momento. Possiamo poi chiudere la pagina principale tranquilli di non dover effettuare alcuna nuova ricerca. Possiamo poi chiudere anche il riquadro laterale dell’elenco di lettura senza che questo occupi spazio sul lato destro dello schermo.

Con la nuova funzione di Google Chrome risolveremo finalmente un problema molto comune

Ovviamente, oltre a potere liberamente modificare l’ordine ed altre caratteristiche della scheda, alcuni potrebbero avere bisogno di leggere le pagine di ricerca anche quando non godranno più di una connessione internet. Anche in questo caso la soluzione è semplice. Basterà selezionare l’icona “Altro” indicata dai tre punti verticali, in alto sulla destra. Basterà poi selezionare “altri strumenti” e “salva pagina con nome”.

Insomma, ciò che dobbiamo evitare è di spendere la giornata a complicarci la vita a causa della tecnologia, invece che a migliorarcela.

