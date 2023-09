Da LIdl c’è un gin che costa solamente 6 euro: un affare che trova le recensioni compiaciuti degli esperti 

La grande distribuzione organizzate si muove con dinamiche difficili da comprendere per chi non lavora nel settore. Alle volte alcuni prodotti basilari di marca mantengono comunque dei prezzi elevati se comparati. Altre volte, nonostante il costo sia da discount, la qualità risulta essere nettamente maggiore rispetto a quanto il prezzo da etichetta lascerebbe intendere.

Certo magari occorre rinunciare alla celebrità del logo, visto che questo capita normalmente con i cosiddetti prodotti senza marca. Si tratta di beni che non mostrano il logo di un marchio già noto nel settore, visto che questo ne alzerebbe i prezzi. Così ne possono approfittare i consumatori avveduti, che conoscono il nome del prodotto fortunato.

Questa è la storia del Gin Tempesta. Sembra così il caso di dirlo, da Lidl c’è un gin che costa solamente 6 euro ed il suo unico difetto sarebbe avere un prezzo troppo basso. Vediamo come mai.

L’aroma e gli abbinamenti

La curiosità per il gin Tempesta ha fatto il giro per gli appassionati di settore, visto che il prodotto risultava spesso esaurito. Esperti del Gambero Rosso e di altri noti blog di appassionati del settore si sono prodigati nell’assaggio. D’altro canto, l’indicazione può risultare utile anche per moltissimi baristi e cultori del genere: il gin è il componente di base di molti cocktail celebri: non solo il gin tonic o lemon, ma anche il celebre Negroni, il Martini cocktail, o il più colorato Long Island.

Ebbene, le 10 erbe botaniche impiegate portano come risultato un gin dal sapore di discreto corpo, con una preponderanza di note di ginepro ed un gradevole restrogusto finale dato dalle note degli agrumi. Il tutto, inserito in una percezione diffusa di aromi speziati definibili come erbacei. Si potrebbe definire un classico Dry gin ma con una leggera, non esagerata, tendenza verso il tono speziato. Il prodotto, con i classici 42° di volumi alcolici, è realizzato in collaborazione con il marchio Torino Distillati, specializzato nella realizzazione di liquori e acquaviti.

Da Lidl c’è un gin che costa solamente 6 euro ed il suo unico difetto sarebbe avere un prezzo troppo basso

Ciò che colpisce molti esperti di settore, in definitiva, è il prezzo di 6,35 €. Certo la bottiglia è di 0,5 litri, ma sorprende tutti, tanto più in comparazione con altri prodotti e considerato il livello inflattivo che ha colpito i prodotti di tutte le fasce, non esclusa quella degli alcolici. Certamente non si può pretendere una resa da gin di alto livello, ma un impiego per una fascia discreta di prodotti. Insomma, per gli appassionati cui piace miscelarsi un drink in casa con gli amici di tanto in tanto, può rappresentare una scelta molto interessante. I consumatori, d’altronde, ricercano il maggiore beneficio di qualità e resa alla migliore offerta di prezzo. Sono i principi dell’economia domestica.

Lettura consigliata

Costa pochi euro questo taglio di carne economico, inusuale e saporito, un vero affare per gli appassionati di bovino