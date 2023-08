Ecco come capire se il tuo partner ti sta tradendo e come evitare che questo accade

Moltissime persone hanno paura che il proprio partner non le rispetti. Ecco il modo per capire se la persona che hai di fianco ti sta tradendo o potrebbe farlo.

Affrontare il tema del tradimento è come esplorare un intricato labirinto delle emozioni umane. In ogni relazione, c’è una paura universale di essere traditi, una ferita che lascia cicatrici profonde nell’anima. Ci sono tanti motivi per cui le persone temono il tradimento. Ma il problema è che spesso questa paura permea le interazioni quotidiane. Perciò, scopriamo come capire se il partner potrebbe mancarci di rispetto prima del fatto, perché il tradimento è un’esperienza che tutti vogliono evitare a ogni costo.

I segnali che potrebbero indicare che il tuo lui o la tua lei potrebbero tradirti

Spesso i segnali di un possibile tradimento sono molto evidenti e banali. Infatti, potrebbe accadere che il nostro partner cambi le proprie abitudini. Basti notare a che ora torna dal lavoro. O anche solo come si veste. O se ha cambiato pettinatura. In questi casi, infatti, si potrebbe provare a parlare con il proprio compagno o con la propria compagna. Solo in questo modo, si può capire se c’è qualcosa che non va. Ma non è tutto. Infatti, ci sono delle situazioni che non per forza significano che un tradimento sia in atto, ma che potrebbero portare alla realizzazione di questa paura.

Ecco alcune situazioni che potrebbero portare il partner al tradimento

A volte, in una coppia, uno dei due partner potrebbe avere sfoghi di ansia. E questi non sono per forza dovuti alla relazione. Anzi, nella maggior parte dei casi, dipendono dal passato e da esperienze precedenti. E non per forza di natura romantica. Quando individui con una propensione all’ansia percepiscono che le loro esigenze emotive non sono soddisfatte, possono sperimentare un momento di confusione. E, sentendosi poco compresi riguardo alle loro problematiche emotive dal partner, potrebbero cercare altre vie per risolvere il problema.

Ecco come capire se il tuo partner è sulla via del tradimento e come fare per parlarne

Spesso poi, un aspetto problematico nelle relazioni riguarda la famiglia di uno dei partner, che potrebbe sostenere che dopo il matrimonio o la convivenza si dovrebbe attraversare una fase di “abbandono e separazione”, in cui le famiglie d’origine vengono lasciate per formarne una nuova. Se questa fase non avvenisse, potrebbe verificarsi una situazione in cui invece di soddisfare i bisogni emotivi del partner, gli individui li cercano in altre persone. Dunque, ecco come capire se il tuo partner potrebbe essere nelle situazioni più comuni che spingerebbero ad un tradimento. In questi casi, parlare con il proprio partner in modo aperto e sincero è l’unica cosa davvero utile. Infatti, solo la comprensione reciproca e l’ascolto potrebbero essere le giuste vie da seguire. E, se non ci si dovesse sentire capaci, si può optare per la terapia di coppia, affidandosi a uno specialista.

