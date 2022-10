Gli uomini più fedeli fanno parte di questo segno zodiacale

Anche quando si parla di astrologia, non si dovrebbe cadere nei soliti razzismi. Infatti l’errore potrebbe essere quello di categorizzare troppo le persone che conosciamo e guardarle con diffidenza a causa dei nostri preconcetti.

Ad esempio infatti molti pensano che i nativi del segno dello Scorpione siano dei traditori incalliti. Nella maggior parte delle volte però si rivela vero il contrario, soprattutto quando sono in coppia con altri segni zodiacali. Infatti tutti questi rappresentano degli archetipi che possono manifestare dei tratti che possono essere sani o tossici a seconda del livello di consapevolezza e maturità. Rimanendo nel tema della fedeltà però ci sono dei soggetti che hanno più facilità nel mantenere l’autocontrollo e ad agire in maniera più rigida seguendo un codice comportamentale schematico e immutabile. Oggi parliamo in particolare di uno di questi. Gli uomini più fedeli fanno infatti generalmente parte di questo periodo dell’anno. Scopriamo insieme di quale si tratta.

I segni di Terra

In generale i segni meno inclini al tradimento sono quelli appartenenti all’elemento Terra. Sia il Toro, che la Vergine che il Capricorno sono infatti individui tranquilli, pratici e routinari. Non amano le montagne russe emotive e danno molto valore alla costruzione e alla fattibilità anche nel campo dei sentimenti. Inoltre non sono spinti dalla curiosità di cercare o di sperimentare qualcosa al di fuori della coppia. Anzi, spesso il problema è il contrario. Quando una relazione è oramai finita, tendono a volerla tenere in piedi a tutti i costi. I motivi sono però materiali. Non vogliono andare in perdita su tutto il tempo investito e al contempo non vogliono sprecare un’occasione per mettere alla prova il proprio senso pratico. Questi tre sono infatti dei problem solver nati e amano risolvere le situazioni a cui nessuno trova la chiave di volta.

Gli uomini più fedeli sono proprio questi in astrologia

Fra essi però il più fedele è sicuramente la Vergine, che comprende i nati dal 24 agosto al 22 settembre. Questa rappresenta infatti il servizio, la cura e le attenzioni dedicate nella quotidianità. Infatti l’uomo della Vergine trova più poesia e pienezza in un bacio sulla guancia dato al ritorno dal lavoro rispetto ai gesti dettati dalla grandiosità. Proprio essendo ancorato a queste piccole cose, ha però difficoltà a lasciare andare un legame che sta per spezzarsi. Quindi spesso potrebbe anche arrivare a trascurarsi nella relazione per rendere felice la donna che ama e per evitare un ultimatum. Quindi il tradimento è in generale l’ultimo dei suoi pensieri, non essendo una persona passionale e volatile.