Le mani e le unghie sono sempre in bella mostra, sono un vero e proprio biglietto da visita e, quindi, averle sempre in ordine e ben curate è fondamentale. Bisogna prendersene cura ogni giorno, sono spesso stressate dal vento, dal freddo, dai detersivi per la pulizia della casa e dalla scarsa idratazione. Bisogna lavarle con acqua non troppo calda e saponi neutri o a base di oli, asciugarle attentamente e mettere più volte al giorno delle creme idratanti o nutrienti. Per quanto riguarda le unghie, se non ci si può affidare ad un’estetista, bisogna limarle e bisogna spingere le cuticole verso l’interno con un bastoncino, dopo averle ammorbidite. Così si avrà subito un aspetto meno trasandato.

La forma delle unghie 2022

La forma ideale da dare alle unghie dipende innanzitutto da quella delle proprie mani. Partendo da questo presupposto, poi, si deve considerare anche l’età e quanto si è disposte a portarle lunghe. La tendenza del momento è quella di averle a mandorla o a stiletto.

Le prime sono molto femminili, slanciano la mano, possono essere portate più corte e sono perfette per le signore. Le seconde, invece, stanno spopolando tra le giovanissime e devono essere necessariamente più lunghe. Ovviamente anche le unghie squadrate o corte sono sempre eleganti e di gran moda.

Gli smalti per la prossima primavera estate saranno brillanti e audaci e renderanno la manicure impeccabile e di tendenza

Chiari o scuri, opachi o brillanti, gli smalti della prossima stagione sono perfetti per look monocromatici o multicolor. Ecco le nuove tendenze per una nail art perfetta.

Il colore dell’anno è il Veri Peri, un mix di blu, viola e lavanda. È molto elegante e versatile, può essere pastello o più intenso ed è perfetto anche per una French manicure.

Protagonisti saranno anche il giallo aranciato e il rosso corallo. Sono caldi ed intensi, ideali per far risaltare l’abbronzatura.

Brillanti e vivaci, invece, sono i colori pastello. Possono essere usati singolarmente, ma anche mixati partendo dal colore più chiaro per il pollice fino a quello più scuro per il mignolo.

Altre tonalità che non possono mancare sono il verde menta, leggero ed elegante, perfetto per gli incarnati più scuri e il caramello che darà alle mani un tocco unico e raffinato.

Per essere più accattivanti, perfetti sono i colori metallizzati o quelli cangianti, ottenuti grazie ad un magnete che crea giochi di luce.

La French manicure, poi, è tornata di gran moda anche nella versione colorata e glitterata. Quest’ultima in particolare può essere realizzata anche in maniera graduale da metà unghia verso la punta. L’effetto illuminante è assicurato.

Il rosso fuoco, il rosa shock, tutte le sfumature del blu, il bianco neve e i neutri lattiginosi, infine, sono i colori evergreen che non tramonteranno mai.

La gamma di colori degli smalti per la prossima primavera estate è davvero vasta, ce n’è per tutti i gusti. Si possono utilizzare smalti normali o semipermanenti per una maggiore durata, l’importante è avere sempre mani impeccabili.

