Gli orologi da collezione più ricercati e costosi: chi li ha è fortunatissimo

Gli orologi da collezione rappresentano un vero e proprio tesoro per chi ha la fortuna di possederli. Alcuni modelli rari e prestigiosi non solo sono ricercati per il loro design esclusivo, ma anche per il loro incredibile valore economico, che può raggiungere cifre da capogiro.

Uno dei marchi più famosi e apprezzati nel mondo del collezionismo è Rolex. Tra i modelli più ambiti c’è il Rolex Daytona Paul Newman, un orologio che ha raggiunto un valore altissimo nelle aste internazionali grazie alla sua rarità e alla connessione con il celebre attore. Questo modello è spesso considerato una delle pietre miliari nel mondo del collezionismo di orologi di lusso, con quotazioni che possono superare i 17 milioni di euro.

Un altro marchio di prestigio è Patek Philippe, noto per la produzione di orologi eleganti e tecnicamente avanzati. Il Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, ad esempio, è uno degli orologi più costosi mai venduti, avendo raggiunto la cifra record di circa 24 milioni di dollari in un’asta. Questo orologio, creato nel 1933, è noto per la sua complessità, con ben 24 complicazioni meccaniche.

Anche Audemars Piguet si distingue tra i marchi più ambiti, soprattutto grazie al suo iconico modello Royal Oak, particolarmente ricercato dai collezionisti per il suo design sportivo e innovativo. Il valore di alcuni esemplari vintage può superare facilmente i 300.000 euro.

Edizioni limitate

Oltre ai grandi nomi dell’orologeria svizzera, ci sono anche pezzi unici prodotti in edizioni limitate, come il Richard Mille RM 56-02 Sapphire, che ha un valore stimato di oltre 2 milioni di euro. Questo orologio si distingue per la cassa completamente trasparente in zaffiro.

Possedere uno di questi modelli significa avere tra le mani non solo un oggetto di lusso, ma anche un investimento sicuro che può solo aumentare di valore nel tempo. Gli orologi da collezione, infatti, sono un mercato in crescita e rappresentano un’opportunità per chi desidera unire passione e guadagno.

