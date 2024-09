Vuoi viaggiare in Polinesia - Foto da pexels.com

Un viaggio in Polinesia è il sogno di molti, ma quanto costa realmente visitare questo paradiso tropicale? Il prezzo varia notevolmente in base alla durata del soggiorno, alla tipologia di alloggio e al periodo dell’anno, ma con una pianificazione oculata è possibile ridurre le spese.

Vuoi viaggiare in Polinesia? Ecco quanto costa e alcuni modi per risparmiare

Uno dei principali costi da considerare è il volo. Poiché la Polinesia si trova in una zona remota del Pacifico, i voli dall’Europa o dagli Stati Uniti sono generalmente costosi. Il prezzo medio di un biglietto aereo di andata e ritorno dall’Italia si aggira intorno ai 1.500-2.000 euro, a seconda del periodo e della compagnia aerea .

L’alloggio rappresenta un’altra voce significativa del budget. In Polinesia, si può scegliere tra una vasta gamma di soluzioni, dai resort di lusso con bungalow sull’acqua, alle pensioni familiari più economiche. Un soggiorno in un resort di fascia alta può costare anche 800-1.000 euro a notte, mentre le pensioni familiari o le guesthouse hanno tariffe molto più accessibili, che variano tra i 50 e i 150 euro a notte.

Per quanto riguarda i pasti, i ristoranti nei resort di lusso tendono ad essere molto costosi, con cene che possono superare i 50-70 euro a persona. Tuttavia, optare per piccoli ristoranti locali o cucinare nei propri alloggi può ridurre notevolmente questa spesa. Le attività, come immersioni subacquee, snorkeling o escursioni, hanno prezzi variabili. Ad esempio, un’escursione di mezza giornata può costare tra i 100 e i 200 euro .

Muoversi tra le isole della Polinesia richiede spesso l’uso di voli interni, con costi che variano tra i 200 e i 400 euro a tratta. Un’alternativa più economica potrebbe essere il traghetto, ma i tempi di viaggio sono molto più lunghi.

Budget totale

Vuoi viaggiare in Polinesia? Sappi dunque che, in sintesi, il costo complessivo di un viaggio di due settimane può facilmente superare i 5.000 euro a persona, considerando voli, alloggio, cibo e attività. Con un’attenta pianificazione e facendo scelte più economiche, il budget può essere ridotto a circa 3.500-4.000 euro.

