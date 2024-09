Apple fa crollare le quotazioni di Amplifon

La notizia che gli AirPods di Apple potrebbero fare concorrenza ai tradizionali apparecchi acustici ha fatto crollare le quotazioni di Amplifon. Ma veramente i prodotti di Apple sono in concorrenza con i prodotti di Amplifon e quelli dei suoi competitoris?

Cosa ha detto Apple per far crollare le quotazioni di Amplifon?

La notizia del lancio dei nuovi AirPods da parte di Apple ha avuto un impatto significativo sulle azioni di Amplifon, leader del settore degli apparecchi acustici. La giornata in Borsa è stata difficile per Amplifon, che ha visto una flessione del 5,58%, con il titolo che si è stabilizzato a 26,76 € dopo aver toccato un minimo di 26,31 €. Le preoccupazioni principali derivano dalle nuove funzionalità degli AirPods, tra cui la “Hearing Protection”, il “Hearing Test” e l’”Hearing Aid”, che potrebbero rendere gli auricolari Apple una valida alternativa agli apparecchi acustici tradizionali.

Durante l’evento di settembre, Apple ha presentato le innovazioni per i suoi AirPods Pro, che includono la possibilità di trasformarli in veri e propri dispositivi per l’assistenza uditiva. Queste nuove funzioni, una volta approvate dalle autorità sanitarie, saranno commercializzate in oltre 100 Paesi, potenzialmente creando una nuova concorrenza per aziende come Amplifon e Sonova. Nonostante ciò, esperti del settore invitano alla prudenza, sottolineando che i nuovi AirPods non rappresentano una minaccia immediata per i produttori tradizionali, poiché si rivolgono a un mercato diverso. Gli AirPods sono destinati a persone con perdite uditive lievi, mentre gli apparecchi acustici professionali servono persone con deficit più gravi.

Secondo alcuni analisti, l’introduzione di questi dispositivi da parte di Apple potrebbe persino favorire aziende come Amplifon, aumentando la consapevolezza sui problemi di udito. Infatti, si prevede che il lancio di questi prodotti potrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere più persone a cercare soluzioni per la perdita uditiva, incrementando la domanda per gli apparecchi acustici professionali. Tuttavia, si prevede un periodo turbolento per le azioni di Amplifon, specialmente in vista del congresso Euha in Germania a ottobre, durante il quale anche altre aziende, come EssilorLuxottica, potrebbero presentare nuovi prodotti destinati all’assistenza uditiva.

In conclusione, nonostante l’impatto negativo immediato sul titolo Amplifon, la concorrenza rappresentata dagli AirPods potrebbe rivelarsi meno minacciosa del previsto. Gli esperti sottolineano che questi nuovi dispositivi di Apple, pur essendo innovativi, non sono destinati a sostituire gli apparecchi acustici professionali e potrebbero anzi contribuire a una maggiore attenzione verso la salute uditiva.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è saldamente ribassista e potrebbe andare a testare il supporto storico in area 23,77 €. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare una nuova accelerazione ribassista. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Lettura consigliata

Vuoi viaggiare in Polinesia? Ecco quanto costa e alcuni modi per risparmiare