Quali sono gli orari delle visite fiscali INPS 2020 per i lavoratori pubblici e privati. Quando il lavoratore può lasciare il proprio domicilio pur trovandosi in malattia e cosa succede in caso di violazione della norma. Il comitato di esperti in materia fiscale di ProiezionidiBorsa vi indica i principali aspetti che la normativa prevede in merito.

Cosa succede quando un lavoratore si ammala e come comunicare il proprio stato di malattia

Quando un lavoratore dipendente chiede al proprio datore dei gironi di congedo per malattia, sa perfettamente che dovrà fare i conti con la visita fiscale. Difatti, dietro istanza del datore o dell’INPS stesso, è possibile che si ordini l’avvio di una visita medico-fiscale presso il domicilio dell’ammalato. Quando si verifica tale situazione, è bene sapere che esistono delle particolari fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve rispettare. In tali casi, è bene sapere che non è ammissibile che il lavoratore avanzi delle giustificazioni alla mancata risposta nella misura in cui si presenta il medico della mutua. Cerchiamo di capire meglio.

Quali sono le fasce di reperibilità e cosa cambia tra lavoratori pubblici e privati

In prima battuta è fondamentale che il lavoratore comunichi alla propria azienda l’assenza dal lavoro per malattia. Affinché ciò sia possibile, è necessario effettuare tempestiva comunicazione al proprio medico di famiglia o, in alternativa, alla guardia medica. Sarà compito di questi produrre il certificato telematico di malattia che il lavoratore può consultare nella propria area riservata sul portale INPS. Per quanto riguarda gli orari delle visite fiscali INPS 2020 per i lavoratori pubblici e privati, esistono alcune differenze tra le cosiddette fasce di reperibilità. In linea generale, lo schema da tenere a mente è quello che vi indichiamo di seguito. Per quanto riguarda il lavoratori del settore privato, le fasce di reperibilità sono le seguenti:

A) al mattino dalle 10:00 alle 12:00;

B) al pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.

Questi orari sono applicabili 7 giorni su 7 ed includono anche i weekend ed i giorni festivi.

Nel caso di dipendenti del settore pubblico, le fasce di reperibilità sono:

A) al mattino dalle 09:00 alle 13:00;

B) al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Anche in questo caso l’obbligo di reperibilità si estende ai giorni festivi e al weekend. Questo è quanto stabilisce il D.L. n.98 del 6 luglio 2011 al riguardo. In questi casi, la Legge n.111 del 15 luglio 2011, stabilisce anche che la verifica può avvenire già dal primo giorno di malattia. Inoltre, è bene ricordare che la vista fiscale INPS può ripetersi anche due volte nello stesso giorno compatibilmente con gli orari che abbiamo indicato. Nel caso in cui l’ammalato non sia in casa, si corre il rischio di pesanti sanzioni. Ecco quali sono gli orari delle visite fiscali INPS 2020 per i lavoratori pubblici e privati. Per sapere come cambieranno le visite fiscali con il Covid-19, si può consultare la pagina qui.