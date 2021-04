Le nuove forme di lavoro o i nuovi canali di vendita per piccole aziende richiedono applicazione ed impegno per far decollare i risultati. Per distinguersi dalla massa occorre seguire gli infallibili e semplici consigli pratici per vendere o lavorare online e sorpassare i concorrenti.

Salire in alto nelle ricerche

Qualunque tipo di pubblicità ha un costo. Vendere online non sfugge a questa regola. In questo caso investire in pubblicità significa essere disposti a pagare un account business a pagamento. Una volta attivato il servizio a pagamento sarà possibile agire quotidianamente sulla propria pagina o profilo per renderla accattivante e garantirsi così di essere sempre in alto nei risultati di ricerca.

Sempre attenzione alla qualità del prodotto

Anche questo va elencato tra gli infallibili e semplici consigli pratici per vendere o lavorare online e sorpassare i concorrenti. Siamo abituati a pensare alla qualità del prodotto o della prestazione professionale che offriamo. La stessa attenzione va dedicata alla pubblicità che ci facciamo online. Anche la pagina web o qualsiasi altro tipo di visibilità ci procuriamo deve essere di qualità perché fa parte del prodotto che si offre.

L’importanza della scheda prodotto

La scheda prodotto deve essere completa e dettagliata. Quello che il cliente legge online deve sostituire la visita fisica in negozio. In negozio sarebbe possibile leggere l’etichetta, chiedere spiegazioni al negoziante o provare un capo.

La scheda tecnica che si legge online deve sostituire in tutto e per tutto la visita in negozio o il colloquio con il fornitore se l’attività proposta riguarda la realizzazione di un prodotto personalizzato.

I clienti soddisfatti rilasciano recensioni positive

Le recensioni positive sono pubblicità che si auto alimenta. Anche per questo occorre dare sempre il massimo ai propri clienti. La prossima pubblicità la realizzeranno loro stessi per noi!

Ecco quindi i nostri semplici consigli pratici per vendere e lavorare online e superare i concorrenti.