L’amicizia tra i due va oltre l’attività professionale e dura da anni. È vera e solida e anche per questo la sinergia tra i due riesce a far impennare gli ascolti televisivi quando compaiono insieme. E Fiorello, per amicizia, anche durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo 2022 spalleggia in conduttore Amadeus. Anche se solo per una sera. Per farlo cedere, Amadeus, addirittura, manda il figlio sotto casa di Fiore con un cartellone di supplica all’amico Ciuri. Almeno così dice l’ex conduttore del Karaoke.

La vacanza di Amadeus e Fiorello in Sardegna

I paparazzi li beccano. Gli Amarello e l’amicizia storica, che coinvolge anche le consorti, trascorrono la vacanza estiva insieme. Con loro ci sono infatti le mogli Susanna Biondo e Giovanna Civitillo. Ma i reporter beccano anche Paola Cortellesi in spiaggia. Una combinazione che, se trasposta in TV, sarebbe esilarante. Le gag tra Ama e Ciuri sono continue e spontanee ed è il caso di dire che nascono sotto l’ombrellone. Così Fiorello, che ha fiuto, intuisce la simpatia social che potrebbe suscitare l’appellativo di «Amarello» (da Amadeus e Fiorello) al pari di Ferragnez.

Gli Amarello e l’amicizia storica ma Fiorello ci sarà a Sanremo 2023?

Adesso quanti sperano di vedere Fiore anche al prossimo Festival di Sanremo 2023, confidano si tratti di un modo per rilanciare una speranza. Che cioè il mattatore televisivo ci sia ancora. Lui finora nega a tutto tondo. Pare certa invece la conduzione di un sipario televisivo sulla RAI sulla falsariga del collaudatissimo format radiofonico «Edicola Fiore». Con tanto di commedia ideata e diretta dallo stesso Fiorello dal 2011 al 2017 in radio. Format ovviamente di successo.

Il compleanno di Amadeus il 4 settembre

Intanto, nel video breve Fiorello comunica anche che il suo amico il prossimo 4 settembre compirà 60 anni. E ironizza sulla veneranda età che potrebbe rappresentare «l’inizio del declino», ma è tutta ironia. E gli Amarello già piacciono, stregano la rete e conquistano la critica. Come sempre. Amadeus per la prossima edizione della kermesse canora sta predisponendo lo scudo armato per vincere in ascolti.

Saranno con lui Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Ospiti internazionali (anche se non ancora ufficializzati), come la corteggiatissima Britney Spears che Ama tanto vorrebbe sul palco. E molto altro. Con un combinato perfetto tra artisti in grado di piacere e catturare i giovani ed altri per la fascia over. E se ci fosse anche Fiorello, la quarta edizione a marchio Amadeus farebbe l’en plein.

