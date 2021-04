Ormai il vintage è tornato di moda. Grazie ad oggetti del passato si può decorare e arredare la casa in modo originale e sostenibile. Macchine da cucire del 1900, vecchi macina caffè o caffettiere. Danno carattere ed eleganza alla nostra casa, con una spesa minima. Basterà girare per i mercatini o nei negozi dell’usato per trovare veri e propri tesori. E tra questi c’è anche un oggetto un po’ insolito, a cui normalmente non pensiamo. E magari ce lo siamo ritrovato in soffitta a casa dei nonni.

Gli amanti del vintage adoreranno queste idee geniali per decorare la casa con un oggetto insolito

Oltre ai piccoli oggetti che possono diventare eccezionali complementi di arredo, si usano anche oggetti più grandi. Uno tra questi è sicuramente il baule. Chi non ha mai visto un grosso baule a casa dei nonni o in bella mostra ad un mercatino. Utile per riporre oggetti di ogni tipo, può diventare anche una cassapanca da mettere all’ingresso. Oppure ai piedi del letto, per dare quel tocco di eleganza alla nostra camera. Ma c’è un altro oggetto comune che si può trasformare e utilizzare in tantissimi modi. Stiamo parlando delle valige vintage.

Una valigia vintage è un vero tesoro

Per dare un tocco un po’ shabby chic alla nostra casa. Possiamo utilizzarla ad esempio in salotto, come tavolino da caffè. Impilandone un paio oppure installando delle ruote. E non c’è da preoccuparsi se sono un po’ malridotte. Magari manca qualche pezzetto di vernice o smalto. Daranno un effetto rustico meraviglioso.

Se abbiamo la fortuna di trovarne una di cuoio grande possiamo realizzare una bellissima poltrona. Basterà avvitarci dei piedi dopo aver fatto dei fori alla base. Aprirla e inserire dei cuscini per la seduta e lo schienale. Bellissima da vedere anche solo come elemento decorativo.

Oppure tenendola chiusa può diventare una bellissima mensola

Meglio se si hanno a disposizione più valigie ma di piccole dimensioni. Si possono lasciare del colore originale o dipingere in base ai nostri gusti. Basterà fissarle bene al muro con dei tasselli. Oppure si possono fissare ad uno sgabello e creare un angolo bar originale. Dove riporre le nostre bottiglie e bicchieri. Per poi servire un drink ai nostri ospiti.

Ecco, gli amanti del vintage adoreranno queste idee geniali per decorare la casa con un oggetto insolito. I complimenti saranno assicurati! E non c’è da temere per la loro resistenza. Le vecchie valigie di un tempo erano molto robuste. Se vogliamo assicurarci che possano sostenere anche il peso di una persona, possiamo rinforzarle. E creare il nostro angolo rustico e chic che farà invidia a tutti!

