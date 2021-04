Il mondo della cucina ha le sue regole. Per esempio, per fare un dolce gli ingredienti principali che solitamente non mancano mai sappiamo già quali sono. Come sappiamo che prima di mettere la pasta a bollire ci va il sale in acqua. Così come le salse nascono per condire i panini e poi si è esteso il loro uso. Siamo convinti di sapere tante cose, eppure c’è una cosa che nessuno si sarà mai aspettato di vedere. Sembra incredibile ma molti non sanno che una delle ricette italiane più famose si può fare anche in questo modo impensabile.

Lasagna in tubetto da dentifricio

Eravamo abituati a vedere in tubetto le salse come la maionese o il paté. Lasagna in tubetto da dentifricio? Sarà uno scherzo. Ebbene no. Esiste veramente la lasagna fatta e messa dentro al tubetto. L’idea nasce da un ottimo chef, gestore di un ristorante gourmet. Il nome del “piatto” è “Lasagna 2021” ed è stato proposto all’interno di un menù di degustazione. Per chi volesse gustare questa nuova variante della lasagna deve visitare il ristorante. Chissà se un giorno la venderanno nei supermercati.

Pesto alla genovese in tubetto

Sembra incredibile ma molti non sanno che una delle ricette italiane più famose si può fare anche in questo modo impensabile. Se la “Lasagna 2021” rimane esclusivamente tra le mani di colui che l’ha inventata, non si può dire lo stesso del pesto alla genovese. Famosissimo in tutto il mondo, il pesto alla genovese è stato rivisitato tante volte anche negli altri Paesi che hanno voluto emulare la ricetta. È incredibile ma il pesto alla genovese in tubetto si trova nei supermercati, per esempio in Francia.

Carbonara istantanea

Nulla di sconvolgente quando vediamo i noodles in vaschetta da fare istantaneamente. Ma la carbonara è un’altra storia. In Lapponia, vendono nei supermercati la carbonara istantanea. Stesso procedimento dei noodles istantanei a quanto pare, basta l’aggiunta di acqua bollente.