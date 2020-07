Gli abbonamenti del trasporto pubblico saranno rimborsati a causa del lockdown? Arriva la risposta del Governo. Per colpa del coronavirus siamo stati costretti a stare chiusi in casa per circa tre mesi. E il nostro abbonamento per i mezzi pubblici che fine fa? Ho perso i soldi spesi? Ecco come richiedere il rimborso dei trasporti pubblici. Che sia ATM a Milano o ATAC a Roma, la legge è uguale per tutti. Coloro che non hanno potuto usufruire del servizio pubblico a causa del lockdown, avranno indietro il denaro speso?

Gli abbonamenti del trasporto pubblico saranno rimborsati a causa del lockdown?

Gli abbonamenti saranno rimborsati tramite un voucher che prolunga gli abbonamenti in corso di due mesi. Esattamente come è stato fatto per gli abbonamenti delle palestre. Bisogna scrivere all’azienda di trasporto pubblico locale allegando l’abbonamento e dichiarando le ragioni per cui non avete potuto utilizzare i trasporti pubblici. L’azienda deve rispondervi in tempi brevi, massimo 15 giorni, proponendovi il voucher oppure una proroga gratuita dell’abbonamento.

Gli abbonamenti del trasporto pubblico saranno rimborsati a causa del lockdown? Arriva la risposta del Governo

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La risposta ATAC

ATAC, azienda che si occupa del trasporto pubblico a Roma, ha fornito una prima risposta in merito al rimborso degli abbonamenti mensili ed annuali non utilizzati dagli utenti nei mesi di lockdown. Il governo ha disposto due modalità per riavere indietro i soldi: un voucher dell’importo pari ai mesi in cui non sono stati utilizzati i mezzi pubblici oppure una proroga gratuita dell’abbonamento, ma è la Regione Lazio che dovrà decidere le modalità specifiche.

Sul sito di ATAC è stata pubblicata una pagina che annuncia l’attivazione in breve tempo di un sito dedicato per presentare le domande. Il sito è rimborsimetrebuscovid.atac.roma.it, che ancora non è operativo per il momento, ma speriamo che lo sia presto. Nel mentre non iniziate a mandare le vostre richieste ma fatelo solo ed esclusivamente quando il sito sarà pronto e operativo. Ovviamente è una situazione in divenire quindi cerchiamo di restare aggiornati con gli sviluppi per non perderci nulla.