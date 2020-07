Il Decreto Rilancio passa alla Camera e ottiene un parere positivo per una nuova serie di Bonus. I cittadini colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia avranno un concreto aiuto per ripartire. Il testo è ancora provvisorio, ma l’obbiettivo del Governo è chiaro. Esso intende aiutare i cittadini ad uscire dalla crisi ed incentivare le nuove spese a vantaggio delle imprese. I tempi sono stretti. Il Governo, infatti, vuole sottoporre il Decreto alla camera con un voto di fiducia e passare poi al Senato entro metà mese. Vediamo insieme i nuovi Bonus in arrivo: ecco quali sono e come ottenerli

Agevolazione per far studiare musica ai figli

Un primo Bonus di 200 euro andrebbe a sostenere le lezioni musica per i ragazzi fino a 16 anni.

Questo incentivo varrà anche per corsi presso bande musicali e cori.

Il Governo intende quindi dare aiuto ad un settore estremamente colpito dalla chiusura di sale da concerto, discoteche, teatri e auditorium. Nello stesso tempo, questo intervento garantirebbe un supporto alle famiglie in un ambito di studi ancora poco contemplato nei programmi scolastici pubblici.

L’unico limite di accesso è costituito dall’obbligo di pagare le lezioni con strumenti tracciati come bancomat, assegni e bonifici. Diventa sempre più necessario essere titolari di un conto corrente, qui abbiamo parlato dei conti correnti di base.

Nuovi Bonus in arrivo: ecco quali sono e come ottenerli

Il Decreto prevede uno sconto del 20% sui tributi pagati attraverso la domiciliazione bancaria. Un modo per premiare i contribuenti onesti e, al contempo un aiuto per trovare chi evade le imposte. Inoltre anche l’estensione per l’Ecobonus sembra un’ipotesi possibile. Il Governo intende infatti estendere la possibilità di beneficiare del Bonus fino al 110% sulle ristrutturazioni anche a oratori, rifugi alpini e società sportive dilettantistiche. Un ulteriore aiuto al turismo arriverà con l’approvazione di un emendamento che estenderà ai Bed&Breakfast a conduzione familiare il credito d’imposta al 60% sulle spese necessarie alla sanificazione degli ambienti.

Documenti scaduti validi fino a fine anno

Il Governo estenderà la validità dei documenti di riconoscimento fino al 31 Dicembre, al fine di evitare spostamenti e file agli uffici pubblici. Si tratta di un’estensione della proroga già prevista dal Decreto Cura Italia e sarà una facilitazione pratica per molti cittadini. Non per tutti, però. I documenti validi all’estero dovranno essere rinnovati entro la data di naturale scadenza per essere riconosciuti nel mondo. Se dovete recarvi all’estero nei prossimi mesi, sarà dunque necessario passare dall’ufficio anagrafe del vostro comune.