L’olio essenziale di issopo è un rimedio naturale ottimo per trattare i problemi della pelle come le irritazioni cutanee lievi e gli eczemi. Ma non solo. E’efficace anche contro alcune forme di herpes.

L’olio essenziale di issopo è ricavato dall’omonima pianta, l’Hyssopus officinalis. Sebbene appartenga alla famiglia della menta, i suoi fiori sono molto simili a quelli della lavanda. L’issopo è molto utilizzato nella medicina popolare mediorientale. Secondo uno studio dell’Università di Scienze Mediche di Tabriz nel 2011, è contraddistinto dalla presenza di diversi flavonoidi, il principale dei quali è l’apigenina glucuronide. Si usa per calmare la tosse e gli attacchi di ansia. L’olio stimola la produzione di succhi gastrici ed evita il gonfiore intestinale. Inoltre, libera le vie urinarie e viene utilizzato per curare la cistite.

Curare l’herpes e gli eczemi con l’issopo

Curare l’herpes e gli eczemi con l’issopo? Ecco come. Nel corso degli anni, la scienza si è soffermata anche sulle possibili proprietà antivirali dell’olio di issopo. Degno di nota in merito è uno studio condotto nel 2008 presso l’Università di Heidelberg (Germania).Sono ormai noti i suoi effetti inibitori contro il virus dell’herpes simplex di tipo 2 insieme ad altri oli essenziali estratti da anice, timo, zenzero, camomilla e legno di sandalo. Questi principi sono in grado di interagire con l’involucro virale, influenzando la progressione dell’HSV-2.

Effetti collaterali molto rari

Parlare dell’olio di issopo vuol dire, per forza di cose, fare un cenno anche ai suoi rari effetti collaterali. Tra questi è possibile citare le eruzioni cutanee, l’insorgenza di prurito, l’orticaria, i problemi di secchezza e di desquamazione della pelle. In alcuni casi, si può avere a che fare anche con una specie di raffreddore, con starnuti e naso che cola. In generale, bisognerebbe evitare di assumerlo per bocca. Prima di iniziare a utilizzarlo, è sempre opportuno consultare il proprio medico curante.