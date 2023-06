Gita fuori porta in questo antico borgo medievale, vicino al mare, dove mangiare gustosi piatti locali e dove si scopre se si è cornuti

Per chi, ancora, non è partito per le vacanze esistono le gite fuori porta che permettono di avere scampoli di ferie. Basta fare pochi chilometri per tuffarsi in ambienti completamente diversi, quasi un viaggio nel passato, tra storia e cultura. E dove gustare alcune specialità locali, che male non fa. Come questo borgo medievale

Avete iniziato il conto alla rovescia in vista delle vacanze 2023? C’è, magari, chi partirà solo fra poche ore, visto che tanti italiani fanno le ferie in luglio. E chi, invece, dovrà aspettare, tradizionalmente, il mese di agosto per tuffarsi nel mare o respirare aria buona in montagna.

Se siete tra questi ultimi, nulla vi impedisce di anticipare un poco di vacanza con delle gite fuori porta suggestive. Dove, magari, abbinare, alla visita culturale, una bella mangiata a tavola di specialità locali, che male non fa. Come nel borgo dove si mangia bene e si spende poco. Del resto, l’Italia è un Paese meraviglioso che offre, in ogni Regione, occasioni imperdibili di visita. Come il borgo romantico nel Piemonte che sembra un quadro dipinto.

Ecco dove possiamo andare a fare una gita fuori porta e mangiare specialità davvero gustose

La meta della nostra gita è Santarcangelo di Romagna e già dal nome capiamo che siamo in pieno territorio romagnolo. Ovvero, cultura, divertimento e, soprattutto, buona cucina. Anche se fossimo in vacanza da queste parti, dovremmo assolutamente fare una visita a Santarcangelo perché ne vale proprio la pena.

La gita fuori porta in questo antico borgo medievale, infatti, ti fa andare indietro nel tempo. Lo si trova sulla Via Emilia, ad appena 10 chilometri da Rimini. Il che vuol dire che, dopo la visita e il pranzo, si può anche andare al mare a godere di qualche ora di sole.

Gita fuori porta in questo antico borgo medievale dove c’è una bella rocca

Un borgo bellissimo, ai piedi del Colle Giove, con vicoli che hanno nomi medievali e c’è un arco del tutto particolare. Si tratta dell’Arco dei Cornuti e l’11 novembre, giorno di San Martino, ci appendono delle corna grandi. Se, passandoci sotto, le vedete oscillare allora significa che siete cornuti. Tante le cose da vedere a Santarcangelo di Romagna.

Da non perdere la Via dell’Amore e la imponente Rocca Malatestiana, con tanto di fantasmi che si aggirano di Paolo e Francesca. Avete fame? La Romagna è patria del mangiar bene. Tagliatelle, cappelletti in brodo, passatelli, strozzapreti, piadine, grigliate di carne e di pesce. Troverete tanti ristoranti e trattorie che vi renderanno indimenticabile la gita fuori porta.