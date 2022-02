Non tutti lo sanno, ma la verza si può mangiare anche cruda. Il suo sapore è un misto tra quello del cavolo cappuccio e dell’indivia e, pertanto, potrebbe non risultare gradevole a molti palati. Condendola adeguatamente, se ne valorizzerà il gusto e potrà essere un contorno alternativo alla solita lattuga.

In diverse regioni italiane la si abbina al tonno e alle carote, oppure alle acciughe e all’aceto rosso dopo averla tagliata in strisce sottili. Stavolta proporremo un’insalata perfetta sia per l’autunno che per l’inverno e che prevede l’uso di noci e delle mele renette, le stesse spesso usate per preparare torte a base di questo frutto.

Ingredienti per 4 persone

1/2 verza;

2 mele renette;

gherigli di noce;

aceto di vino;

olio extravergine di oliva;

succo di limone.

Come preparare un’insalata di verza cruda quando si ha bisogno di un contorno ma non si ha voglia di accendere i fornelli

Lavare e pulire la verza, per poi tagliarla in fettine molto sottili. Metterla in uno scolapasta e salarla. Lasciarla al suo interno per 30 minuti, aspettando che perda parte dell’acqua di vegetazione.

Intanto, lavare, pulire e affettare anche le due mele renette. Aspergerle con un po’ di succo di limone, in modo tale che non anneriscano.

In una ciotola a parte, unire olio extravergine di oliva, aceto di vino e un pizzico di sale per preparare un’emulsione, che andrà poi usata per condire l’insalata.

Unire verza e mele in un’insalatiera e condirla con l’emulsione preparata in precedenza. Mescolare fin quando non si è certi che gli ingredienti si siano amalgamati. Infine, sbriciolare i gherigli di noce, aggiungerli al resto degli ingredienti e mescolare.

Ecco come preparare un’insalata di verza cruda, che dopo questo passaggio sarà pronta per essere servita.

