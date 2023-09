Il settore delle ex municipalizzate è stato il peggiore di giornata dopo quello assicurativo con una perdita dell’1,70%. In questa giornata nera per le utilities che affossano il Ftse Mib e fanno perdere molti soldi agli investitori a distinguersi in senso negativo sono state HERA e IREN che hanno perso oltre il 3%. Da notare che queste due azioni sono state le peggiori tra le prime 100 per capitalizzazione a Piazza Affari. In questo articolo cercheremo di capire, grazie agli strumenti dell’analisi grafica, quale potrebbe essere stato l’impatto di questa giornata nera per le utilities di Piazza Affari.

Per le azioni HERA la svolta rialzista potrebbe essere molto vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 27 settembre a quota 2,606 €, in ribasso del 3,05% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è saldamente ribassista, ma la svolta rialzista potrebbe essere molto vicina. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando al punto di inversione, area 2,574 €, dove la probabilità che si possa invertire al ribasso è massima. D’altra parte questo livello storicamente ha sempre sostenuto le quotazioni e favorito un’inversione rialzista. Come esempio basta guardare quanto accaduto da luglio in poi.

La strada al ribasso delle azioni IREN potrebbe essere ancora lunga: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 27 settembre a quota 1,788 € in ribasso del 3,35% rispetto alla seduta precedente.

Anche per IREN la tendenza in corso è saldamente ribassista, ma la strada che potrebbe percorrere è ancora abbastanza lunga. Tuttavia, un punto di inversione intermedio è collocato in area 1,704 €. Qualora questo livello venisse rotto al ribasso le quotazioni potrebbero continuare a scendere fino in area 1,544 €, dove la probabilità di inversione al rialzo è massimo.

Da notare che un’inversione rialzista potrebbe concretizzarsi anche nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,864 €.

Letture consigliate

Quanto costa studiare alla Luiss nel 2023? Ecco quanto si spende, come ottenere esoneri e borse di studio e se conviene rispetto alla Bocconi