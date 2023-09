Come investe i suoi soldi Adriano Panatta: circoli sportivi e villaggi forse sono idee a cui dovremmo pensare anche noi

È considerato da molti il tennista italiano più forte di sempre anche se la rivalità con Nicola Pietrangeli continua a esistere anche per quanto riguarda questo titolo. Le sue vittorie hanno portato tanti guadagni che lui è stato abile ad amministrare. Gli spunti per chi ama risparmiare e investire sono tanti.

Un Roland Garros, un titolo a Roma e una Coppa Davis, il 1976 per gli appassionati di tennis è considerato un anno spartiacque. Ma da Adriano Panatta è considerato come il suo anno d’oro. Non abbiamo più avuto vittorie così eclatanti fino al 2010 quando Schiavone e Pennetta portarono a casa Parigi e New York e la Vinci e la Errani diventarono le migliori nel doppio.

Sicuramente la personalità di Adriano Panatta è di quelle che colpisce e lo dimostrano anche i suoi investimenti. Sempre pungente e schietto durante le interviste e le partecipazioni in tv, preciso telecronista e coraggioso capitano di Coppa Davis, ora l’ex campione romano è diventato un abile imprenditore. Ha investito nel Tennis Club di Treviso di cui nel 2019 è diventato proprietario. Sempre a Treviso nel 2021 è stato presentato il progetto del Panatta Village un club con nuove case e tante strutture per il fitness.

Progetto ambizioso

Come investe i suoi soldi Adriano Panatta? Progetti immobiliari e settore sportivo sono le combinazioni che preferisce. Dovremmo prendere spunto perché mettere insieme due settori considerati sicuri e prolifici anche per il futuro potrebbe essere una scelta vincente.

Il Raquet Club di Panatta nel progetto presenta 3 distinti blocchi in cui sono presenti 7 appartamenti circondati da una cintura verde che fanno del presidio un green village. Nell’area della via Medaglie d’oro sono previsti percorsi ciclopedonali e attrezzature per il fitness. Il Raquet Club avrà ingressi separati rispetto al villaggio e gli abitanti non dovranno scontrarsi con gli sportivi che frequentano il circolo. In totale sono stati studiati 25 mila metri di verde. E questa è un’altra scelta interessante. Investire sul futuro del Pianeta e nella sostenibilità è una direzione che stanno prendendo molti imprenditori e molto personaggi dello spettacolo che hanno capitali da far fruttare.

Come investe i suoi soldi Adriano Panatta e su quali sponsor può contare

Ad affiancare Adriano Panatta ci sarebbe la Banca Ifis, lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato Luciano Colombini. Grazie a questo aiuto il progetto è diventato ambizioso. Il club per esempio contiene 8 campi da tennis, 4 campi da paddle, 2 palestre, spa da 450 metri quadrati, una Club House, il bar e la piscina.

Tanti gli sponsor che hanno accompagnato Adriano Panatta nella sua vita da atleta e che lo seguiranno nella sua attività da imprenditore. L’azienda di Col Martino Follador Prosecco lo segue proprio dal 1976 e non lo lascerà nemmeno ora con il progetto del Tennis Club di Treviso. Al progetto si è unita pure la Birra Castello molto attiva nel Padel. La Panatta SRL inoltre ha stretto qualche anno fa una collaborazione di sponsorship tecnica con Fijlkam, la federazione italiana di judo, lotta, karate e arti marziali. Questa partnership darà la possibilità al marchio Panatta di ottenere ancora maggiore visibilità.