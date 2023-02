Dove mettere il curry? Non solo sul pollo ma anche su piatti a cui non pensi neanche lontanamente

Il curry è una spezia orientale molto usata anche nella cucina nostrana. Molto famoso è, ad esempio, il pollo al curry. Ti stupirà, però, sapere, che la spezia si può usare anche per piatti completamente differenti dalla carne.

Ciò che comunemente chiami curry, più che una spezia è, in realtà, una miscela di queste, riunite in un preparato tipico dell’India. Si tratta di curcuma, cumino, pepe nero e coriandolo che, insieme, danno il curry. Il suo colore giallo dipende, in particolare, dalla curcuma e tutte le spezie raccolte contribuiscono al sapore leggermente piccante. Il pollo al curry è un esempio di piatto tipico molto conosciuto che si prepara con questo ingrediente. Ma non solo carne: forse non lo sai, ma anche tanti altri piatti che non ti aspetti possono essere insaporiti con il curry.

Dove mettere il curry? Non solo sul pollo ma anche nei dolci

Non tutti lo sanno ma il curry può essere utilizzato per preparare i dolci. Il suo uso in pasticceria è prevalentemente in abbinamento ai chiodi di garofano e conferisce una nota diversa a torte e biscotti. Il curry, in questi casi, viene in genere tostato quindi aggiunto alla farina e, in seguito, amalgamato al burro. Il risultato sono dolci dal sapore speziato e particolare, certamente diverso dalle preparazioni classiche che si è abituati a gustare.

Pesce, verdure, riso, salse e anche bevande

La nostra spezia può, dunque, essere utilizzata all’interno di impasti dolciari per imprimere al sapore dei dolci una nota differente. E per quanto riguarda i piatti salati, invece, dove mettere il curry? Non solo sul pollo e sul tacchino. Puoi diluirne 2 cucchiai nel latte per preparare una besciamella da versare su verdure precedentemente sbollentate. Con il curry puoi accompagnare il pesce e il riso preparando una salsa. Basta rosolarne un cucchiaio in padella con olio di oliva, vino bianco, succo di limone, un pizzico di sale e pepe. Il curry si può mettere anche in infusione in acqua bollente e usare per preparare bevande come tisane calde.

Le proprietà della spezia

Può interessarti sapere che il curry potrebbe avere proprietà interessanti per il tuo organismo. Un utilizzo moderato della spezia in cucina, potrebbe apportarti vari benefici. Come proprietà antinfiammatorie benefiche per lo stomaco, il

fegato e l’intestino. Il curry aiuterebbe anche contro i dolori articolari e migliorerebbe i valori pressori e il livello di trigliceridi nel sangue. Potrebbe inoltre aiutare la riduzione del colesterolo LDL.