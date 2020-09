Getta del bicarbonato su un pavimento a piastrelle e guarda che succede usando questo trucco geniale. Vuoi detergere un pavimento a piastrelle ma non sai come fare? In un precedente articolo vi abbiamo spiegato come procedere a rimuovere lo sporco ostinato dalle fughe dei pavimenti e come ripristinarle. In questo, invece, vi mostreremo un rimedio più semplice, che comprende l’utilizzo del solo bicarbonato. Sappi che non serve solamente a pulire lo sporco che si incrosta nelle fughe, ma l’intero pavimento.

Procurati dell’acqua, del bicarbonato di sodio, una spugnetta ed una spazzola, possibilmente in nylon. Se non hai modo di procurartene una, utilizza una comune spazzola dalle setole dure. Sciogli il bicarbonato di sodio all’interno dell’acqua e mescola fino ad ottenerne un miscuglio. Utilizzando una spugnetta, passalo nelle giunture che risultano essere particolarmente sporche. Lascialo agire per all’incirca 10-15 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, comincia a strofinare energicamente il pavimento. Ricorda di farlo in maniera accurata. Infatti, è molto importante per la buona riuscita dell’operazione. A volte, fare ciò potrebbe non bastare. Proprio per questo, ti raccomandiamo di soffermarti sulle giunture più sporche utilizzando una spazzola piuttosto che una spugna. Quella, infatti, può essere utile a trattare spazi più larghi. Infine, procurati un panno, inumidiscilo e poi versaci sopra del detergente neutro. Utilizzalo per eliminare gli ultimi residui di sporco e di bicarbonato.

Utilizzare il bicarbonato per le pulizie

Come sicuramente molti già sapranno, il bicarbonato può essere un alleato delle casalinghe. Sicuramente non l’unico, dal momento in cui non è un rimedio miracoloso come si tende erroneamente a credere. Ad esempio, se usato per pulire lo scarico di un bagno o di un lavandino ha un effetto minimo. Se mischiato con l’aceto, diventa completamente inutile.

Inoltre, ricorda che il bicarbonato non è un igienizzante, non disinfetta e non sgrassa e che preserva dai batteri solo se è in soluzione satura. Quindi, quando lo utilizzi per le pulizie di casa, cerca di informarti il più possibile. Molto spesso, gli vengono attribuite delle proprietà chimiche che non possiede. Se forse non è il rimedio migliore per lavare i panni in lavatrice, può però essere utile, come visto, per la pulizia dei pavimenti e delle loro fughe.