Siamo arrivati all’inizio del 2022, con un po’ di ansia per il futuro ma anche con speranza, augurandoci che sia un anno migliore di quello appena passato. Per capire cosa ci aspetta, possiamo chiedere agli astri cosa hanno in serbo per noi.

Oggi in particolare approfondiamo un segno che partirà alla grande a gennaio, soprattutto sotto l’aspetto romantico e professionale. Come vedremo, infatti, gennaio sarà un mese fortunatissimo in amore e lavoro per questo segno secondo l’oroscopo.

Ecco chi può sorridere

Buone notizie per coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Gennaio, infatti, sarà un momento davvero fortunato per loro, sotto vari aspetti. Il Leone è stato piuttosto sfortunato sotto il profilo professionale negli ultimi mesi. Ha lavorato in modo svogliato e senza molta motivazione e questo non gli ha permesso di raggiungere molti obiettivi. Per questa ragione, il 2021 si è chiuso senza grandi soddisfazioni economiche.

Per fortuna, però, le cose stanno per cambiare e finite le feste il Leone tornerà a lavoro rilassato e più pronto che mai a darsi da fare. Probabilmente, a gennaio non arriverà ancora un aumento, ma di sicuro i colleghi ed i superiori noteranno come il Leone abbia davvero cambiato marcia. Insomma, ci potrebbero essere tanti soldi in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Gennaio sarà un mese fortunatissimo in amore e lavoro per questo segno secondo l’oroscopo

Anche sotto il profilo amoroso le cose vanno bene. Se il Leone è in una coppia, vedrà che le sue incomprensioni con il partner caleranno ed avrà così origine una nuova armonia. Infatti, può darsi che il Leone abbia avuto qualche difficoltà a fine anno e anche qualche battibecco. Ora, però, è il momento di lasciare tutto da parte e di riaccendere la passione con il partner.

Se invece il Leone è single, si dovrebbe aspettare un periodo in cui otterrà tanti appuntamenti con molte persone diverse. Andrà, insomma, alla ricerca di un partner perfetto, anche se purtroppo all’inizio faticherà a trovarlo. Gli sembrerà di non essere compatibile con nessuno, ma verso fine mese arriverà la buona notizia. Il Leone, infatti, farà l’incontro giusto e una bella relazione potrebbe iniziare.

Insomma, il 2022 inizia davvero molto bene, con due soddisfazioni davvero importanti che porteranno felicità e armonia nella vita di un Leone che, un po’ come tutti, ha probabilmente avuto un 2021 complicato.

