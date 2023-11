Generali Assicurazioni reagisce male alla trimestrale, ma riesce a recuperare: cosa fare adesso?

La pubblicazione della trimestrale ha fatto crollare le quotazioni del Leone di Trieste che, però, sul finale riesce a recuperare sebbene abbia chiuso in ribasso. Eppure gli analisti sono positivi sul titolo. Ma come mai Generali Assicurazioni reagisce male alla trimestrale?

I punti chiave della trimestrale

Nonostante i maggiori esborsi dovuti alle calamità naturali che hanno colpito non solo l’Italia, ma tutta Europa, la società di assicurazioni ha chiuso i primi nove mesi del’anno con un utile quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A deludere è stato il risultato operativo, di 5,1 miliardi di euro (+17%) che è stato sotto le attese degli analisti. Potrebbe, quindi, essere stato questo dato a determinare il crollo intraday quasi del tutto recuperato al termine della seduta di contrattazioni.

E interessante evidenziare che a margine della pubblicazione dei dati, il CEO Philippe Donnet ha confermato la politica dei dividendi che allo stato attuale potrebbe offrire un rendimento superiore al 6%.

Le raccomandazioni degli analisti

Anche dopo la pubblicazione della nuova trimestrale non cambia il rating medio degli analisti che rimane Neutro e con una forte dispersione di giudizi. Si passa, infatti, dai 4 analisti che negli ultimi 3 mesi hanno assegnato un rating Compra Adesso a 4 che nello stesso arco temporale hanno assegnato un rating Vendi Adesso. Nel mezzo tutta una serie di giudizi che, però, rimangono incentrati sul rating Mantieni.

Anche dal punto di vista del target di prezzo medio a un anno non ci sono molti spazi di apprezzamento. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione è inferiore al 7%.

Generali Assicurazioni reagisce male alla trimestrale, ma riesce a recuperare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 19,46 €, in ribasso dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Quanto accadrà nei prossimi mesi dipenderà da cosa accadrà in prossimità di area 19,76 €. Il suo superamento potrebbe favorire un ulterioire allungo secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario potrebbe iniziare un ritracciamento fino in area 18 €.

