Sembrerebbe quasi matematica un’ulteriore salita dei mercati azionari internazionali. Tutto in linea con il percorso campione annuale, che nelle ultime settimane era stato messo quasi in forse con una certa probabilità. Invece, sul setup nero annuale del 30 novembre, i prezzi hanno iniziato un rialzo che si è avvicinato al 10% in meno di due settimane. Ora tutto sembra essere in accordo con un rialzo fino a metà dicembre e una chiusura sui massimi annuali. Ora però è atteso un ritracciamento di qualche giorno a Wall Street.



Il 2023 in forte rialzo

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 17 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

34.947,28

Nasdaq C.

14.125,48

S&P500

4.514,02.

L’anno in corso doveva essere di forte rialzo, con il minimo nel primo trimestre e il massimo fra fìne novembre e metà dicembre.

Nonostante più indicatori nel corso dell’anno avevano proiettato e convalidato questo scenario, il ribasso atteso di agosto ha scompigliato “le carte in tavola” lanciando un presagio negativo che ora sembrerebbe rientrato e allineato alla nostra prevsione di un rialzo pluriennale.

Comunque, meglio essere sempre cauti seguendo attentamente le sorti dei prezzi. In base ai nostri calcoli statistici, ulteriori conferme che il peggio sia passato verranno dalle chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Atteso un ritracciamento di qualche giorno a Wall Street

Negli ultimi giorni i range dei prezzi si sono contratti e si sono affollate delle divergenze negative. Ora la probabilità è che si possa ritracciare quanto meno fra oggi e domani. Riteniamo che il massimo di apertura di oggi potrebbe rappresentare una forte resstenza per qualche giorno.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se questo scenario verrà confermato o meno.

