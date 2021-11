Altezza mezza bellezza, diceva qualcuno. Ma quando la natura non è particolarmente benevola con la statura, bisogna correre ai ripari con qualche trucchetto. In questi casi difficile non pensare ai tacchi come possibile soluzione, ma al prezzo di quanta scomodità? Scopriamo come far sembrare le gambe alte e magre anche senza tacchi per chi indossa queste scarpe basse del momento che stanno spopolando.

Si tratta di 3 modelli comodi e pratici che, abbinanti secondo alcuni piccoli accorgimenti, fanno sembrare le gambe sfilate anche senza tacchi. Sono modelli che aiutano a vestirsi bene anche con il minimo sforzo. Ecco subito di quali si tratta ma, soprattutto, in che modo abbinarli.

Chi indossa una di queste calzature sa cosa vuol dire essere alla moda

Il primo modello in voga è la scarpa Mary Jane, elegante e romantica, un classico senza tempo che bisogna assolutamente avere in armadio. Questa scarpa esiste sia con tacco largo e comodo, ma anche come una ballerina.

In entrambi i casi, quello che caratterizza questo modello è il cinturino sul dorso del piede. Talvolta il cinturino è ricoperto di strass, altre volte è una fibbia con cinturino metallico, ma sempre molto chic.

Il secondo modello sono gli immancabili mocassini. Non bisogna pensare che questa scarpa renda tozza la figura. Abbinata nel modo giusto, è sinonimo di grande stile e sfila la caviglia. E tengono pure i piedi al caldo questi 7 favolosi mocassini non solo sotto i jeans.

Ultime, le scarpe stringate che rendono il piede affusolato e che è possibile scegliere con o senza lacci.

Ma che trucchetti usare per indossare queste scarpe e sfinare e allungare la figura?

Bellissime gambe alte e magre anche senza tacchi per chi indossa queste scarpe basse del momento

Seguire queste istruzioni d’uso per scarpe basse significa non perdersi l’occasione di sembrare alte senza rinunciare alla comodità. Ma di cosa si tratta esattamente?

basta portare almeno le caviglie scoperte. Spesso è solo questione di orli e di lunghezze e portare le gonne con queste scarpe aiuterà a farci sembrare più alte anche senza tacchi. Meglio prediligere modelli mini o midi o la bellissima gonna a campana;

anche i pantaloni vanno bene, purché aderenti e non troppo lunghi. I modelli lunghi, abbinati a questo genere di scarpe, mortificherebbero la figura;

la punta ha la sua importanza. Bisognerà scegliere una di queste scarpe, ma sempre preferendo punte squadrate o leggermente affusolate e mai troppo lunghe o corte;

usare preferibilmente lo stesso colore per collant, gonne e scarpe.

