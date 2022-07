Ogni anno dal 2008, un nutrito gruppo di pediatri italiani assegna la “Bandiera Verde” alle spiagge a misura di bambino. I criteri per assegnare il riconoscimento contemplano:

la spiaggia di sabbia;

lo spazio fra gli ombrelloni per giocare;

i fondali che degradano dolcemente;

la presenza degli assistenti di spiaggia;

le attrezzature e aree gioco dedicate ai bambini;

opportunità di divertimento per i genitori.

In Italia ne sono state assegnate 145 fra cui ad esempio la località romagnola di San Mauro a Mare.

In Spagna le Bandiere Verdi sono ancora poche e fra queste troviamo una località di mare fra le più belle della penisola iberica.

Fra le più belle della Spagna questa spiaggia ha un mare da sogno

I pediatri italiani hanno scelto di assegnare la Bandiera Verde alla città di Estepona, fra le poche mete all’estero.

Ci troviamo in Andalusia in una località marittima che ha un’offerta turistica eccellente. Estepona, infatti è un mix di spiagge e città storica, relax e divertimento.

La vita cittadina

Il centro storico di Estepona è un labirinto di calle caratteristiche, ricche di gerani che spiccano sulle facciate intonacate. Qui troviamo tutto ciò che occorre per lo shopping e innumerevoli locali tipici con ristorantini dove assaggiare l’eccezionale cucina andalusa. Degna di nota è la Plaza del Reloj. La vita notturna si concentra al Porticciolo di Estepona Marina. Inoltre da Estepona si possono agevolmente visitare Siviglia e Malaga che si trova ad un’ora di strada.

Le spiagge

Per i bambini sono particolarmente indicate la Playa La Rada e del Cristo.

Uno splendido lungomare conduce alla prima spiaggia con i suoi oltre 3 km di sabbia interrotti solo da palme altissime. Clima molto salubre si trova invece alla Playa del Cristo perché sorge in una baia protetta dai venti laterali. Risulta quindi perfetta per i bambini, anche per i fondali poco profondi.

Una sorpresa per gli amanti dei fiori

Le orchidee sono fiori che contano milioni di appassionati nel Mondo. Qui, ad Estepona, troviamo una splendida struttura con cupole in vetro, la Orchid House. Si tratta di un giardino botanico, una serra con oltre 1.300 varietà di orchidee una spettacolare scenografia con una cascata interna davvero suggestiva.

Questa spiaggia fra le più belle della Spagna offre una varietà di intrattenimenti per tutta la famiglia.

