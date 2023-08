Piatto unico con pochi soldi con la carne macinata: prova questa ricetta sfiziosa al forno in due varianti

Proporre i soliti piatti ad amici e parenti a volte può essere noioso. Specialmente se vogliamo risparmiare potremmo sperimentare in cucina senza rinunciare al gusto. Con pochi ingredienti e il tritato infatti si può portare a tavola qualcosa di insolito e saporito. Tra poco scopriremo la ricetta.

La nostra tradizione culinaria fonda le sue basi sulla sperimentazione anche di nonne e di grandi cuochi. Possiamo modificare qualche ricetta, crearne di nuove o ispirarci alle cucine internazionali. A volte, infatti, vorremmo portare in tavola delle portate diverse da quelle classiche. Amiamo la carbonara, l’amatriciana, le lasagne e i risotti, però ogni tanto è bello cambiare. Se vogliamo spendere pochi euro e fare un figurone vediamo cosa ci occorrerà per eseguire una ricetta sfiziosa e sostanziosa.

Cosa cucinare per risparmiare

In certi giorni preferiamo cucinare solo una portata. Questa dovrebbe essere gustosa e apportare molte sostanze nutritive. Periodicamente al supermercato si trovano offerte su molti prodotti come carne e patate. Per 4 persone potremmo spendere sui 10 euro per gli ingredienti di una ricetta saporita. Nel dettaglio ci occorrono:

400 g di macinato di manzo;

500 g di patate;

400 ml di passata di pomodoro;

una cipolla;

vino rosso;

olio extravergine d’oliva;

basilico;

sale e pepe.

Come preparare un piatto unico con pochi soldi con la carne macinata

Fare appassire la cipolla tagliata o tritata in padella con l’olio caldo. Aggiungere il macinato e dopo qualche minuto sfumare con il vino. Versarvi la passata, insaporire con il sale e il pepe, coprire e lasciare cuocere, mescolando ogni tanto. Sbollentare nel frattempo le patate lavate e private della buccia. Dopo 5 minuti prelevarle e tagliarle a fette.

Quando il ragù è pronto, oliare una teglia e disporre un po’ di patate. Aggiungere qualche cucchiaio di ragù e continuare gli strati. Se è gradito, si può mettere alla fine del Parmigiano oppure della mollica tostata. Coprire con la carta di alluminio e cuocere in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. Si può decorare la pietanza con delle foglie di basilico. Per farne un piatto completo, servirlo insieme a delle verdure, crude o lesse. In un’ora avremo quindi preparato un piatto unico con pochi soldi con la carne macinata da leccarsi i baffi.

Questa ricetta ricorda un po’ la moussaka greca. Rifacendoci alla ricetta originale potremmo usare anche le melanzane. Se non piacciono, vanno bene le zucchine. Prendiamo una melanzana, laviamola e tagliamola a fette. Mettiamola sotto sale per eliminare il liquido e l’amarognolo. Dopo friggiamola velocemente. Scolare e dopo potremo inserire le fette di melanzana fritta tra gli strati nel nostro piatto unico.