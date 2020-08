Auto, manutenzioni e fai da te per risparmiare. Con i super incentivi per l’auto elettrica, l’acquisto di un’auto low cost oggi non è un problema. Tra usato garantito, auto aziendali, chilometri zero, le offerte di veicoli tradizionali alimentati a benzina o gasolio non mancano. Cominciate acquistando un’auto a potenza bassa, se non si devono fare viaggi lunghi. Ma anche se si trova una vettura a meno di mille euro, le spese di carburante, tasse, assicurazione e manutenzione non devono essere sottovalutate. Ecco con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa, come risparmiare in modo significativo.

Tagliare le spese assicurative

Auto, manutenzione fai da te per risparmiare. L’assicurazione è quella su cui si può lavorare di più, volendo ridurre le spese di gestione dell’auto. Da tempo sono nati utili comparatori online, che permettono di paragonare i i risultati di svariate compagnie e scegliere la polizza più vantaggiosa. Quelle “a consumo” permettono di non pagare nei giorni in cui non si usa l’auto. Si può spendere fino al 40% in meno rispetto ai canali tradizionali. Ma occhio alle esclusioni e alle franchigie, vale a dire i casi in cui l’assicurazione auto non rimborsa. Bisogna poi sapere che in caso di incidente non si è assistiti sollecitamente come da un agente assicurativo, solo dal call center.

Spendere meno alle pompe ‘no logo’

Prima regola, mai far benzina in autostrada, dove i prezzi sono maggiorati. Seconda, scegliere i distributori self-service, le pompe “no logo”, quelle create dalla grande distribuzione, che sono diventati un must. Si tratta di circuiti indipendenti da quelli internazionali. Sono capaci di risparmiare su costi di raffineria e hanno ridotto al minimo la pubblicità e il marketing. Puntano sul passaparola tra migliaia di automobilisti alla ricerca di prezzi contenuti. Anche alcune catene di grande distribuzione hanno aperto le loro pompe. Per cui è possibile legare il momento della spesa a un pieno di benzina o gasolio che costa 5-10 centesimi in meno al litro. I brand tradizionali dei carburanti, come Eni, hanno risposto di recente con le offerte speciali del weekend: possono risultare convenienti durante i viaggi.

Auto, manutenzioni e fai da te per risparmiare

Le manutenzioni periodiche diventano più frequenti con l’avanzare dell’età dell’auto. Il rabbocco di liquido lavavetri e il cambio di lampadine e fusibili si possono fare da soli. L’acquisto di pneumatici estivi e invernali su internet da far montare dal benzinaio, con una piccola mancia, è un altro passo avanti. Se ci vengono addosso in un parcheggio, si può andare sul web o in un magazzino demolizioni a cercare ricambi per la propria vettura. Sostituirla può costare 50 euro, ripararla sempre molto di più. Altro è, invece, mettere le mani sul motore. In caso di guasto e di poca disponibilità economica, ci sono i web tutorial che permettono di replicare qualche piccola riparazione. Ma attenti, non bisogna supporre che l’elettronica montata di serie da una casa automobilistica sia uguale a quella di un’altra.