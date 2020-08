Pulire le padelle è una scocciatura per tutti noi. Quando cuciniamo, spesso, il cibo si incrosta sui nostri utensili. Ed eliminarlo può essere una bella gatta da pelare. Inoltre, alcuni prodotti per la pulizia sono pieni di sostanze chimiche. Una pulizia scorretta delle padelle potrebbe accelerarne l’usura. Le conseguenze? Dovrai gettare via la tua padella in pochissimo tempo. Ma ci sono dei rimedi naturali che potrebbero fare al caso tuo. Uno di questi è proprio il bicarbonato. Si tratta di un metodo fatto in casa efficiente ed economico. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Versa un po’ di bicarbonato nella padella. Ecco il trucco che ti lascerà a bocca aperta.

Il bicarbonato di sodio è il migliore alleato per…

Sappiamo, dunque, quanto sia necessario mantenere gli utensili da cucina puliti e igienizzati. Si tratta del luogo in cui mangiamo. Perciò, è fondamentale che sia tutto splendente. Il bicarbonato in questo caso può essere davvero utile. Si tratta infatti del nostro alleato numero uno nelle pulizie domestiche. La tua padella in ceramica, grazie al bicarbonato, sarà splendente come non mai. Vediamo cosa fare esattamente.

Versa un po’ di bicarbonato nella padella. Ecco il trucco che ti lascerà a bocca aperta

Pulire la padella con il bicarbonato di sodio sarà semplicissimo. Per farlo, mischia il bicarbonato con un po’ di aceto di mele. Si tratta di due ingredienti che hai sicuramente in casa. Quindi, realizzare questo rimedio non ti costerà davvero nulla!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cospargi la tua padella con uno strato sottile di bicarbonato di sodio. Ora, versa un po’ di aceto di mele e lascia che cosparga tutto l’utensile. Fai rimanere il composto in posa per un minuto e pulisci la padella con una spugna. Il risultato ti sorprenderà. La tua padella, infatti, non sarà mai stata così pulita!