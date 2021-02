Nessuno di noi vorrebbe causare dolore e sofferenza al proprio animale domestico. La sola idea di fare male al nostro gatto ci fa inorridire, eppure spesso dimentichiamo che alcuni tessuti di origine animale possono causare molto dolore ad essi. Oggi parleremo di questo tessuto che causa moltissima sofferenza negli animali.

Forse non sappiamo che questo tessuto causa moltissima sofferenza negli animali

Il tessuto di cui parleremo oggi è la seta. Questo incredibile tessuto naturale è prodotto dai bachi da seta che vengono uccisi per prelevare le fibre che poi vengono trattate. Per estrarre la seta bisogna mettere i bozzoli nell’acqua bollente, che ne causa inevitabilmente la morte. Il processo deriva dall’antica tradizione cinese.

La buona notizia è che ormai non è più necessario, con grande sollievo di chi non vuole causare sofferenza animale.

L’alternativa

Esiste in commercio una fibra spesso detta “seta vegetale”. Questa seta deriva dall’aloe, la pianta grassa anche nota per le proprietà terapeutiche e lenitive. La produzione di questo tessuto è molto comune nel Maghreb, in particolare in Marocco, dove gli artigiani locali producono tessuti che sono difficili da distinguere dalla seta. La seta vegetale o cactus silk ha una naturale lucentezza e leggerezza, rese ancora più belle per il fatto che nessun animale è stato maltrattato o ucciso per la sua produzione.

Questa fibra può essere miscelata ad altre fibre come il lino o la lana, in modo da comporre stoffe adatte ad ogni stagione ed uso.

La seta vegetale estratta dalle foglie di aloe vera non è solo un prodotto cruelty free, ma un artefatto di grande qualità e valore commerciale per la sua eleganza. La diffusione di questa seta si sta diffondendo e sta trovando molti usi nell’alta moda. Essere alla moda non è mai stato più gratificante.

