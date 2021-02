La nutrizione è molto importante. È inoltre molto importante il giusto mix di valori nutrizionali tra proteine, carboidrati, fibre, grassi, vitamine e tantissimi altri micronutrienti. Il pesce ad esempio come spesso si sente dire andrebbe mangiato almeno 3 volte alla settimana. Non deve essere assolutamente sottovaluto, perché è veramente un cibo magico. Vediamo allora un secondo piatto a base di pesce ricco di proteine e ferro.

Lo sgombro con spinaci e yogurt naturale

Vediamo subito questa prelibata ricetta che può tranquillamente diventare un secondo piatto a base di pesce per uno dei tre giorni in cui si dovrebbe mangiare questo alimento. La prima cosa è prendere dello sgombro. Uno a testa da circa 150 grammi. Ora pulirlo, se si va in pescheria si può chiedere al pescivendolo di pulirlo e tagliarlo già in filetti. Poi prendere i filetti e metterli a cuocere su una griglia calda.

Ora prendere gli spinaci, circa 100 grammi a testa, metterli in una pentola a bollire e poi farli saltare in padella con un filo d’olio. Ora in una ciotola versare dello yogurt naturale che accompagnerà il piatto. Una volta che i filetti di sgombro sono cotti e anche gli spinaci, realizzare una base sul piatto con gli spinaci, mettere lo sgombro e sopra lo yogurt con un po’ di parmigiano.

Questa ricetta è veramente ottima come secondo piatto, magari da consumare a cena. Dato che questo piatto è ricco di proteine, ferro e zinco si consiglia di mangiare a pranzo i carboidrati come magari della pasta o del riso. In questo modo si ottiene la giusta nutrizione giornaliera. Questo piatto inoltre è ricco di vitamina A e vitamina B12. Senza dimenticare che è un piatto con la giusta dose di grassi, soprattutto quelli che fanno bene. Ed ecco un secondo piatto a base di pesce ricco di proteine e ferro.

