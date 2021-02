D’inverno avere un bel camino in casa è un po’ il sogno di tutti. Tutta la famiglia al completo sul divano, la cioccolata calda e il cane sempre sdraiato davanti al fuoco. Un quadro perfetto, se non fosse per un piccolo dettaglio. Infatti il cane ama stare vicino al camino acceso, ma attenzione a questa pericolosa cosa.

I cani sono follemente innamorati del caldo. Quindi sceglieranno sempre una zona calda rispetto ad una fredda. E quando il camino in casa è acceso, oppure la stufa, Fido sarà lì sdraiato. Il cane è un animale molto intelligente, quindi, anche se molto vicino ad una fonte di calore, sa perfettamente quando diventa troppo calda e quando invece no. Noi essere umani però dobbiamo preoccuparci di due cose quando il cane è vicino al camino.

Il cane ama stare vicino al camino acceso, ma attenzione a questa pericolosa cosa

La prima azione cui bisogna fare attenzione, forse più banale, è lo scodinzolare del cane. Infatti davanti ad un fuoco vivo, erroneamente, Fido potrebbe colpire un legno e bruciarsi un pochino la coda, oppure far cadere i legni ardenti dal camino.

Un’altra cosa pericolosa invece è il monossido di carbonio. Infatti se il camino è aperto e il fumo non è aspirato per bene dalla ventola, il cane che si trova lì vicino potrebbe aspirare del monossido di carbonio. Il CO viene assunto tramite i fumi, come ad esempio gli incendi, e questo impedisce ai globuli rossi di portare al cervello l’ossigeno.

Per questo motivo è sempre importante quando si ha in casa un camino o una stufa far controllare bene il sistema di ventilazione. Bisogna accertarsi che il fumo non entri in casa. Il CO non è pericoloso solo per gli animali, ovviamente lo è anche per gli esseri umani.

