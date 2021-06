Ormai è un fatto noto che le multe per eccesso di velocità siano nulle se l’autovelox non era tarato. Si può quindi concludere che è fondamentale la taratura dell’autovelox per impugnare la multa per eccesso di velocità.

La domanda che sorge spontanea però è come faccia l’automobilista a sapere se quell’autovelox sia tarato oppure no. Sarebbe molto semplice se fosse obbligatorio indicare la taratura dell’apparecchio nel verbale di contravvenzione.

Proprio su questo punto si trovano molte sentenze della Corte di Cassazione.

Perché l’autovelox deve essere tarato?

Perché è un macchinario che, come tutte le macchine, nel tempo tende a perdere precisione. Questo apparecchio in particolare è lasciato all’aperto e, di conseguenza, anche gli agenti atmosferici o il forte caldo possono renderlo impreciso.

La taratura scaduta

Come ogni certificato la taratura ha una scadenza e dura un solo anno. Quindi se l’automobilista scopre che quell’apparecchio è stato controllato da più di un anno la multa è nulla.

Fondamentale la taratura dell’autovelox per impugnare la multa per eccesso di velocità

Dato che questa informazione è necessaria per ottenere l’impugnazione, vediamo dove è possibile trovarla.

Cosa indicare nel verbale

La multa deve indicare la data dell’ultima taratura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5227 del 2018. Questa sarà quindi la giurisprudenza da indicare nel ricorso contro la multa. I giudici affermano che se la multa non riporta la data dell’ultima taratura, il verbale è nullo come se l’autovelox non fosse tarato.

Il numero del certificato di taratura

Non è invece necessario che le forze dell’ordine indichino nella multa anche il numero preciso del certificato di taratura. Quindi il cittadino dovrà leggere con attenzione la multa che ha ricevuto. Deve cercare se indica la data dell’ultima taratura. Se questa indicazione non c’è, il verbale è nullo. Se la data della taratura è riportata, ma è vecchia di più di un anno, la taratura è scaduta. In entrambi questi casi si può fare ricorso con ragionevoli possibilità di successo.