Se il mal di schiena ci sveglia la notte, se siamo anchilosati al risveglio e si ci servono diverse ore per sgranchirci potremmo soffrire di artrite.

Si tratta di un’infiammazione che si trova nei legamenti e tendini delle ossa della colonna vertebrale e del bacino. Si sentono delle fitte, dei dolori, sensazioni di calore. I dolori cominciano generalmente nella parte bassa del bacino per salire poi progressivamente.

Fra le numerose forme di artriti si trova la spondiloartrite, una malattia infiammatoria di cui non si conosce ancora bene l’origine. È un disturbo spesso contratto dai giovani ed è importante quindi, quando si riconosce, curarla per tempo.

Ecco come calmare i dolori dell’artrite con questi 2 metodi efficaci

Ciò che veramente ci aiuta sono una terapia farmacologica con antinfiammatori e la rieducazione fisica.

In primis parliamo degli antinfiammatori non steroidei che funzionano bene in questi casi, almeno per i 2/3 dei pazienti. Sentendo il parere di un medico, la posologia è di 1-2 pasticche al giorno per 1 o 2 settimane. Ma gli specialisti consigliano di provare diverse molecole, come ibuprofene o ketoprofene, per vedere quali sono i più adatti al nostro caso. Tutto dipende dalla nostra sensibilità digestiva ai farmaci e alla reazione rispetto all’intensità del dolore.

La rieducazione per evitare il peggioramento dell’artrite

Praticando esercizi di rinforzo muscolare, almeno 30 minuti al giorno per 5 volte alla settimana, si possono sentire gli effetti benefici. Il rinforzo va fatto a livello degli addominali e della schiena, privilegiando gli stiramenti per limitare le deformazioni specialmente nella variante d’artrite anchilosante.

Preferiamo movimenti di ampliamento delle articolazioni o dell’allungamento della colonna vertebrale con esercizi tipici come la variante “mucca-gatto”. Le estensioni e lo srotolamento della colonna sono altrettanto fondamentali per evitare il blocco e la passività della colonna e delle vertebre.

Ecco come calmare i dolori dell’artrite con questi 2 metodi efficaci. Attenzione ai rimedi che non funzionano come la cintura lombare, infatti è grazie al movimento che si attenua il dolore.